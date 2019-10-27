Bị mẹ cắt tóc lởm chởm, bé gái vừa mở mắt đã khiến thiên hạ ồ lên kinh ngạc

Xã hội 27/10/2019 17:55

Loạt ảnh mẹ cắt tóc cho con gái đang được dân mạng thả tim và bình luận cực kỳ rôm rả. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc với vẻ xinh đẹp bất chấp của bé gái dù bị mẹ cắt tóc nham nhở.

Có lẽ người phụ nữ nào cũng muốn sinh một cô con gái. Con gái tâm lý, tình cảm và dễ dàng làm bạn với mẹ hơn con trai. Có con gái, mẹ còn có thể thể tự do thoải mái làm điệu cho con bằng những bộ váy, những chiếc bờm nơ xinh xắn.

Mới đây, một bà mẹ trẻ khoe ảnh cắt tóc cho con gái cưng lên mạng xã hội và nhận được đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

cat toc cho con gai 1
Mẹ khoe ảnh cắt tóc cho con gái cưng lên mạng xã hội - Ảnh: FB
cat toc cho con gai 2
Những đường kéo không đều khiến tóc mái của cô bé bị nham nhở - Ảnh: FB

Vì không phải thợ cắt tóc chuyên nghiệp nên bà mẹ này cắt tóc mái cho con gái khá nham nhở, các đường kéo không đều nhau. Nhưng không ngờ khi cô bé mở mắt ra, ai nấy ồ lên kinh ngạc vì mái tóc cắt hỏng chẳng thể làm giảm đi vẻ xinh đẹp của em.

cat toc cho con gai 3
Tuy nhiên khi cô bé mở mắt ra, ai nấy đều kinh ngạc vì em quá đỗi xinh đẹp - Ảnh: FB

Loạt ảnh sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng.

"Bé gái đáng yêu quá"; "Xinh đẹp quá đi mất"; "Mỹ nhân tương lai đây chứ đâu"; "Mai mốt nhớ thi hoa hậu nha em"; "Ghen tị với đôi mắt to tròn này quá"; "Xinh đẹp bất chấp mọi kiểu tóc"; "Đôi mắt to tròn như nhân vật Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách vậy"; "Mẹ ăn gì mà đẻ con gái có đôi mắt đẹp thế"; "Nghe nói con cái được di truyền mí mắt từ cha. Chắc bố em cũng có đôi mắt đẹp lắm"..., dân mạng bình luận.

Phát sốt với bức ảnh hài hước bé gái vừa chào đời đã bĩu môi 'hờn cả thế giới'

Phát sốt với bức ảnh hài hước bé gái vừa chào đời đã bĩu môi 'hờn cả thế giới'

Hình ảnh hài hước đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Ai nấy đều cho rằng cô bé đang luyến tiếc bụng mẹ ấm áp nên trách bác sĩ 'sao lại mang cháu ra đây'.

Xem thêm
Từ khóa:   cắt tóc cho trẻ bé gái dễ thương bé gái đáng yêu

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 43 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản