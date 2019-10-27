Bị mẹ cắt tóc lởm chởm, bé gái vừa mở mắt đã khiến thiên hạ ồ lên kinh ngạc

Loạt ảnh mẹ cắt tóc cho con gái đang được dân mạng thả tim và bình luận cực kỳ rôm rả. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc với vẻ xinh đẹp bất chấp của bé gái dù bị mẹ cắt tóc nham nhở.

Có lẽ người phụ nữ nào cũng muốn sinh một cô con gái. Con gái tâm lý, tình cảm và dễ dàng làm bạn với mẹ hơn con trai. Có con gái, mẹ còn có thể thể tự do thoải mái làm điệu cho con bằng những bộ váy, những chiếc bờm nơ xinh xắn.

Mới đây, một bà mẹ trẻ khoe ảnh cắt tóc cho con gái cưng lên mạng xã hội và nhận được đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Mẹ khoe ảnh cắt tóc cho con gái cưng lên mạng xã hội - Ảnh: FB

Những đường kéo không đều khiến tóc mái của cô bé bị nham nhở - Ảnh: FB

Vì không phải thợ cắt tóc chuyên nghiệp nên bà mẹ này cắt tóc mái cho con gái khá nham nhở, các đường kéo không đều nhau. Nhưng không ngờ khi cô bé mở mắt ra, ai nấy ồ lên kinh ngạc vì mái tóc cắt hỏng chẳng thể làm giảm đi vẻ xinh đẹp của em.

Tuy nhiên khi cô bé mở mắt ra, ai nấy đều kinh ngạc vì em quá đỗi xinh đẹp - Ảnh: FB

Loạt ảnh sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng.

"Bé gái đáng yêu quá"; "Xinh đẹp quá đi mất"; "Mỹ nhân tương lai đây chứ đâu"; "Mai mốt nhớ thi hoa hậu nha em"; "Ghen tị với đôi mắt to tròn này quá"; "Xinh đẹp bất chấp mọi kiểu tóc"; "Đôi mắt to tròn như nhân vật Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách vậy"; "Mẹ ăn gì mà đẻ con gái có đôi mắt đẹp thế"; "Nghe nói con cái được di truyền mí mắt từ cha. Chắc bố em cũng có đôi mắt đẹp lắm"..., dân mạng bình luận.

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