Cười ngất với chùm ảnh học sinh ngáp ngủ, khóc 'đẫm nước mắt' ngày khai giảng năm học mới

Hôm nay (5/9), học sinh trên cả nước cùng làm lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2019-2020.

Tại các trường công lập, buổi lễ bắt đầu lúc 7 giờ 30, kéo dài khoảng một tiếng với các nghi thức đón học sinh mới, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư Chủ tịch nước và nhiều tiết mục văn nghệ.