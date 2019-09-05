Cười ngất với chùm ảnh học sinh ngáp ngủ, khóc 'đẫm nước mắt' ngày khai giảng năm học mới

Phải dậy sớm để đi khai giảng năm học mới nên một số học sinh không tránh khỏi tình trạng ngáp ngủ, thậm chí khóc lóc làm nũng bố mẹ.
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Hôm nay (5/9), học sinh trên cả nước cùng làm lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2019-2020.
Tại các trường công lập, buổi lễ bắt đầu lúc 7 giờ 30, kéo dài khoảng một tiếng với các nghi thức đón học sinh mới, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư Chủ tịch nước và nhiều tiết mục văn nghệ.
Có lẽ phải dậy sớm sau kỳ nghỉ hè thoải mái giờ giấc nên một số học sinh không nhịn được mà ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí còn khóc lóc, làm nũng với bố mẹ trong ngày khai giảng năm học mới. Hình ảnh hài hước này nhanh chóng lọt vào ống kính máy ảnh của phụ huynh, sau khi được chia sẻ trên một số diễn đàn mạng xã hội đã nhận về vô số bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng.
"Đáng yêu quá đi"; "Nhìn tội tội nhưng mà mắc cười muốn xỉu"; "Tội ghê, lúc nghỉ hè được ăn ngủ thoải mái quá mà"; "Trẻ con lúc nào cũng dễ thương"..., dân mạng bình luận.