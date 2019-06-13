Mặc áo xẻ táo bạo, cô nàng lộ nguyên tấm lưng trần không hề có áo lót che chắn khiến người đi đường phải đỏ mặt.
- Nắng nóng 40 độ, cô gái tóc đỏ mặc áo lót ra đường khiến ai nấy sững sờ
- Với tay lấy đồ trong siêu thị, thiếu nữ lộ nguyên vòng 3 không mặc quần lót
Cộng đồng mạng vẫn chưa thôi bàn tán về cô gái mặc "quần què" ra đường thì mới đây lại xuất hiện thiếu nữ lộ cả mảng lưng trần vì ăn mặc kém duyên khi đang vi vu trên xe máy. Nhiều cư dân mạng còn đùa rằng trông cô nàng như vừa tẩu thoát khỏi một vụ đánh ghen nên mới không kịp mặc cả áo lót.
Hình ảnh cho thấy cô gái trẻ mặc quần jeans đen và áo sơ mi màu vàng. Chiếc áo được may cách điệu, xẻ ở phần lưng. Đáng lẽ chiếc áo sẽ rất đẹp nếu gió không làm cho nó bị tốc lên, để lộ toàn bộ lưng trần không có áo lót che chắn của cô gái.
Một số dân mạng nhận xét cô gái mặc áo trông không khác gì quấn tạm một cái khăn ra đường. Trang phục tưởng như cá tính đã biến thành phản cảm, hớ hênh và nhận về nhiều lời chê bai.
"Trông như cái khăn choàng mấy bà đẻ hay quấn để ôm con nhỉ"; "Sao không mặc áo trong nhỉ"; "Thiếu ý tứ quá'; "Ăn mặc phản cảm mà tưởng hay"; "Cứ như vừa tẩu thoát khỏi một vụ đánh ghen vậy";..., dân mạng bình luận.
Trước đó, dân mạng nhiều lần lên án phong cách thời trang ngắn cũn cỡn, quá hớ hênh ở nơi công cộng của một bộ phận giới trẻ.
Hy vọng sau những chỉ trích, của cộng đồng mạng, một bộ phận các bạn trẻ nên ý thức hơn trong việc ăn mặc, tránh làm người đối diện phải "rửa mắt' bất đắc dĩ hoặc trở thành tâm điểm ném đá trên mạng xã hội.