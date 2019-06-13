Mặc áo xẻ táo bạo, cô nàng lộ nguyên tấm lưng trần không hề có áo lót che chắn khiến người đi đường phải đỏ mặt.

Cộng đồng mạng vẫn chưa thôi bàn tán về cô gái mặc "quần què" ra đường thì mới đây lại xuất hiện thiếu nữ lộ cả mảng lưng trần vì ăn mặc kém duyên khi đang vi vu trên xe máy. Nhiều cư dân mạng còn đùa rằng trông cô nàng như vừa tẩu thoát khỏi một vụ đánh ghen nên mới không kịp mặc cả áo lót.

Thời trang như vừa 'tẩu thoát sau vụ đánh ghen' của cô gái gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh: FB Hình ảnh cho thấy cô gái trẻ mặc quần jeans đen và áo sơ mi màu vàng. Chiếc áo được may cách điệu, xẻ ở phần lưng. Đáng lẽ chiếc áo sẽ rất đẹp nếu gió không làm cho nó bị tốc lên, để lộ toàn bộ lưng trần không có áo lót che chắn của cô gái. Một số dân mạng nhận xét cô gái mặc áo trông không khác gì quấn tạm một cái khăn ra đường. Trang phục tưởng như cá tính đã biến thành phản cảm, hớ hênh và nhận về nhiều lời chê bai.

"Trông như cái khăn choàng mấy bà đẻ hay quấn để ôm con nhỉ"; "Sao không mặc áo trong nhỉ"; "Thiếu ý tứ quá'; "Ăn mặc phản cảm mà tưởng hay"; "Cứ như vừa tẩu thoát khỏi một vụ đánh ghen vậy";..., dân mạng bình luận. Trước đó, dân mạng nhiều lần lên án phong cách thời trang ngắn cũn cỡn, quá hớ hênh ở nơi công cộng của một bộ phận giới trẻ. Cô gái mặc áo lót ra đường giữa trời nóng 40 độ - Ảnh: FB Toàn bộ vòng 3 lộ ra sau chiếc quần siêu ngắn - Ảnh: FB Dù không mặc quần lót nhưng cô gái vẫn thản nhiên đi dạo trong siêu thị, không thèm để tâm đến những ánh mắt ái ngại và kỳ thị quanh mình - Ảnh: FB Cô gái ăn mặc hớ hênh, tuột bung cả áo ngực trên xe khách khiến người xung quanh sững sờ - Ảnh: FB Hy vọng sau những chỉ trích, của cộng đồng mạng, một bộ phận các bạn trẻ nên ý thức hơn trong việc ăn mặc, tránh làm người đối diện phải "rửa mắt' bất đắc dĩ hoặc trở thành tâm điểm ném đá trên mạng xã hội.

Mặc 'quần què' để lộ vùng kín ngang nhiên diễu phố, thiếu nữ nhận rổ gạch đá từ dân mạng Chiếc quần vốn đã ngắn cũn cỡn nay lại được khoét một lỗ to đến mức lộ cả nội y lẫn phần nhạy cảm ở phía trong. Ai nấy đều không hiểu cô gái này nghĩ gì mà lại ăn mặc phản cảm như vậy ra đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-co-gai-khong-mac-ao-lot-trong-nhu-vua-tau-thoat-khoi-vu-danh-ghen-gay-sot-mang-327999.html