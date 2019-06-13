Hình ảnh cô gái không mặc áo lót, trông như vừa 'tẩu thoát khỏi vụ đánh ghen' gây sốt mạng

Xã hội 13/06/2019 16:57

Mặc áo xẻ táo bạo, cô nàng lộ nguyên tấm lưng trần không hề có áo lót che chắn khiến người đi đường phải đỏ mặt.

Cộng đồng mạng vẫn chưa thôi bàn tán về cô gái mặc "quần què" ra đường thì mới đây lại xuất hiện thiếu nữ lộ cả mảng lưng trần vì ăn mặc kém duyên khi đang vi vu trên xe máy. Nhiều cư dân mạng còn đùa rằng trông cô nàng như vừa tẩu thoát khỏi một vụ đánh ghen nên mới không kịp mặc cả áo lót.

Hình ảnh cô gái không mặc áo lót, trông như vừa 'tẩu thoát khỏi vụ đánh ghen' gây sốt mạng - Ảnh 1

Hình ảnh cô gái không mặc áo lót, trông như vừa 'tẩu thoát khỏi vụ đánh ghen' gây sốt mạng - Ảnh 2
Thời trang như vừa 'tẩu thoát sau vụ đánh ghen' của cô gái gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy cô gái trẻ mặc quần jeans đen và áo sơ mi màu vàng. Chiếc áo được may cách điệu, xẻ ở phần lưng. Đáng lẽ chiếc áo sẽ rất đẹp nếu gió không làm cho nó bị tốc lên, để lộ toàn bộ lưng trần không có áo lót che chắn của cô gái.

Một số dân mạng nhận xét cô gái mặc áo trông không khác gì quấn tạm một cái khăn ra đường. Trang phục tưởng như cá tính đã biến thành phản cảm, hớ hênh và nhận về nhiều lời chê bai.

"Trông như cái khăn choàng mấy bà đẻ hay quấn để ôm con nhỉ"; "Sao không mặc áo trong nhỉ"; "Thiếu ý tứ quá'; "Ăn mặc phản cảm mà tưởng hay"; "Cứ như vừa tẩu thoát khỏi một vụ đánh ghen vậy";..., dân mạng bình luận.

Trước đó, dân mạng nhiều lần lên án phong cách thời trang ngắn cũn cỡn, quá hớ hênh ở nơi công cộng của một bộ phận giới trẻ.

Hình ảnh cô gái không mặc áo lót, trông như vừa 'tẩu thoát khỏi vụ đánh ghen' gây sốt mạng - Ảnh 3
Cô gái mặc áo lót ra đường giữa trời nóng 40 độ - Ảnh: FB
Hình ảnh cô gái không mặc áo lót, trông như vừa 'tẩu thoát khỏi vụ đánh ghen' gây sốt mạng - Ảnh 4
Toàn bộ vòng 3 lộ ra sau chiếc quần siêu ngắn - Ảnh: FB
Hình ảnh cô gái không mặc áo lót, trông như vừa 'tẩu thoát khỏi vụ đánh ghen' gây sốt mạng - Ảnh 5
Dù không mặc quần lót nhưng cô gái vẫn thản nhiên đi dạo trong siêu thị, không thèm để tâm đến những ánh mắt ái ngại và kỳ thị quanh mình - Ảnh: FB
Hình ảnh cô gái không mặc áo lót, trông như vừa 'tẩu thoát khỏi vụ đánh ghen' gây sốt mạng - Ảnh 6
Cô gái ăn mặc hớ hênh, tuột bung cả áo ngực trên xe khách khiến người xung quanh sững sờ - Ảnh: FB

Hy vọng sau những chỉ trích, của cộng đồng mạng, một bộ phận các bạn trẻ nên ý thức hơn trong việc ăn mặc, tránh làm người đối diện phải "rửa mắt' bất đắc dĩ hoặc trở thành tâm điểm ném đá trên mạng xã hội.

Mặc 'quần què' để lộ vùng kín ngang nhiên diễu phố, thiếu nữ nhận rổ gạch đá từ dân mạng

Mặc 'quần què' để lộ vùng kín ngang nhiên diễu phố, thiếu nữ nhận rổ gạch đá từ dân mạng

Chiếc quần vốn đã ngắn cũn cỡn nay lại được khoét một lỗ to đến mức lộ cả nội y lẫn phần nhạy cảm ở phía trong. Ai nấy đều không hiểu cô gái này nghĩ gì mà lại ăn mặc phản cảm như vậy ra đường.

Xem thêm
Từ khóa:   ảnh chụp lén ăn mặc hở hang ăn mặc phản cảm lộ hàng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 20 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản