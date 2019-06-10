Nắng nóng 40 độ, cô gái tóc đỏ mặc áo lót ra đường khiến ai nấy sững sờ

Phần bên trên cô gái mặc áo lót, bên dưới mặc quần dài cùng bốt da cao cổ. Thời trang khó hiểu của cô khiến người đi đường sững sờ.

Những ngày vừa qua, Hà Nội phải trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 50 độ C. Chính vì thế khi ra đường, ai nấy đều che kín từ đầu đến chân để chống nắng.

Ấy vậy mà mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau hình ảnh "bỏng mắt" của cô gái mặc áo lót ra đường, thản nhiên di chuyển trên đường phố Hà Nội.

Cụ thể, cô nàng mặc áo lót màu đen có phần tay là nhiều lớp bèo nhún màu trắng. Phía dưới, cô diện một chiếc quần đen cùng đôi bốt da cao trên gối. Trang phục dưới đông trên hè càng thêm phần kỳ quặc với mái tóc màu đỏ rực nổi bật trên phố.

Cặp đôi ăn mặc kỳ dị thu hút sự chú ý của người đi đường - Ảnh: FB

Cả hai đang trên đường tới một lễ hội cosplay - Ảnh: FB

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, phong cách thời trang không giống ai của cô gái trẻ đã nhận về vô số bình luận "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

"Giới trẻ bây giờ lạ lùng nhỉ"; "Mặc kiểu này dù bôi vài tuýp kem chống nắng cũng không chịu nổi"; "Nhìn đau hết cả mắt"; "Chắc nghĩ như vậy là gợi cảm sexy, ai dè phản cảm quá đỗi"; "Nhìn ghê thật sự luôn"; "Không biết tôn trọng bản thân và những người xung quanh"..., dân mạng bình luận.

Theo một số cư dân mạng, cô gái mặc hở bạo trong ảnh đang tới tham gia một chương trình cosplay diễn ra trên địa bàn Hà Nội. Chính vì vậy, cô gái này mới có cách ăn mặc, đầu tóc gây chú ý như vậy.

Tuy nhiên lời giải thích này vẫn không nhận được lời cảm thông từ phần đông cộng đồng mạng.

Cô gái ăn mặc hớ hênh, tuột bung cả áo ngực trên xe khách khiến người xung quanh sững sờ Việc ăn mặc là quyền riêng tư của mỗi người, thế nhưng ăn mặc phản cảm, không tôn trọng người xung quanh thì thật sự đáng lên án.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nang-nong-40-do-co-gai-toc-do-mac-ao-lot-ra-duong-khien-ai-nay-sung-so-327678.html