Cô gái ăn mặc hớ hênh, tuột bung cả áo ngực trên xe khách khiến người xung quanh sững sờ

Việc ăn mặc là quyền riêng tư của mỗi người, thế nhưng ăn mặc phản cảm, không tôn trọng người xung quanh thì thật sự đáng lên án.
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Mới đây trong một nhóm kín trên Facebook, tài khoản Facebook T.T. đăng tải hình ảnh cô gái trẻ ăn mặc cực hớ hênh trên xe khách khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Có lẽ vì sợ bị đánh giá là soi mói, vô duyên, anh chàng đã vội rào trước: "Thật sự là muốn nói nhưng là đàn ông nên ngại khó nói. Hà Nội mới vào Hè nhưng hình như mùa Hè năm nay nóng hơn hay sao đó".
Hình ảnh cho thấy cô gái trẻ mặc một chiếc áo ren trắng nhìn xuyên thấu và hở một khoảng lưng, dây áo buộc chéo đằng sau hờ hững. Nhưng điều phản cảm nhất lại là chiếc nội y màu đỏ nổi bật đang được mở tung không rõ lý do. Cô gái hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn đang sử dụng điện thoại, nhưng lại không hề để ý tới sự hớ hênh của mình.
Việc ăn mặc là quyền riêng tư của mỗi người, thế nhưng ăn mặc phản cảm, không tôn trọng người xung quanh thì thật sự đáng lên án. Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh trên đã nhận về vô số gạch đá từ cộng đồng mạng.
"Kể cả chiếc áo ngực không tuột ra thì cũng vô cùng phản cảm"; "Ăn mặc kiểu bôi bác vậy trời"; "Không hiểu nghĩ gì mà mặc đồ kiểu đó"; "Hè đến là chị em bung xõa thế này sao?",.., dân mạng bình luận.