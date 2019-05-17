Cô gái ăn mặc hớ hênh, tuột bung cả áo ngực trên xe khách khiến người xung quanh sững sờ

Xã hội 17/05/2019 17:50

Việc ăn mặc là quyền riêng tư của mỗi người, thế nhưng ăn mặc phản cảm, không tôn trọng người xung quanh thì thật sự đáng lên án.

Mới đây trong một nhóm kín trên Facebook, tài khoản Facebook T.T. đăng tải hình ảnh cô gái trẻ ăn mặc cực hớ hênh trên xe khách khiến cộng đồng mạng dậy sóng. 

Cô gái ăn mặc hớ hênh, tuột bung cả áo ngực trên xe khách khiến người xung quanh sững sờ - Ảnh 1
Hình ảnh gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Có lẽ vì sợ bị đánh giá là soi mói, vô duyên, anh chàng đã vội rào trước: "Thật sự là muốn nói nhưng là đàn ông nên ngại khó nói. Hà Nội mới vào Hè nhưng hình như mùa Hè năm nay nóng hơn hay sao đó".

Hình ảnh cho thấy cô gái trẻ mặc một chiếc áo ren trắng nhìn xuyên thấu và hở một khoảng lưng, dây áo buộc chéo đằng sau hờ hững. Nhưng điều phản cảm nhất lại là chiếc nội y màu đỏ nổi bật đang được mở tung không rõ lý do. Cô gái hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn đang sử dụng điện thoại, nhưng lại không hề để ý tới sự hớ hênh của mình.

 

Cô gái ăn mặc hớ hênh, tuột bung cả áo ngực trên xe khách khiến người xung quanh sững sờ - Ảnh 2
Cô gái trẻ mặc chiếc áo ren trắng mỏng tang, khoe hết phần lưng trần phía sau. Chiếc áo ngực còn bung hết nút vô cùng phản cảm - Ảnh: FB
Cô gái ăn mặc hớ hênh, tuột bung cả áo ngực trên xe khách khiến người xung quanh sững sờ - Ảnh 3
Cô nàng vô tư ngồi bấm điện thoại, không hề để ý hình ảnh xấu xí của mình đã bị mọi người xung quanh trông thấy - Ảnh: Internet

Việc ăn mặc là quyền riêng tư của mỗi người, thế nhưng ăn mặc phản cảm, không tôn trọng người xung quanh thì thật sự đáng lên án. Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh trên đã nhận về vô số gạch đá từ cộng đồng mạng.

"Kể cả chiếc áo ngực không tuột ra thì cũng vô cùng phản cảm"; "Ăn mặc kiểu bôi bác vậy trời"; "Không hiểu nghĩ gì mà mặc đồ kiểu đó"; "Hè đến là chị em bung xõa thế này sao?",.., dân mạng bình luận.

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