Với tay lấy đồ trong siêu thị, thiếu nữ lộ nguyên vòng 3 không mặc quần lót

Khi thiếu nữ với tay lấy đồ ở trên cao, những người xung quanh tá hỏa nhận ra cô gái này không hề mặc quần lót.

Cô gái trẻ với lối ăn mặc khó hiểu hiện đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội và khiến mọi người bàn tán không ngớt. Người chụp ảnh là một chàng trai. Anh cho biết bản thân bị sốc nặng và đỏ mặt vì lối ăn mặc quá phản cảm của cô gái.

Cô gái không mặc quần lót khi đi mua đồ trong siêu thị - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy cô gái trẻ đang mua đồ trong siêu thị. Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài qua mông, trông giống mốt "giấu quần" mà các bạn gái hay mặc bây giờ.

Khi đi tới quầy bán mì tôm, cô gái này đã rướn người lên để lấy một vài hộp mỳ tôm ở trên cao. Lúc này chiếc áo bị kéo lên cao, để lộ hoàn toàn vòng ba không có bất cứ thứ gì che chắn. Dù không mặc quần lót nhưng cô nàng vẫn thản nhiên đi dạo trong siêu thị, không thèm để tâm đến những ánh mắt ái ngại và kỳ thị quanh mình. Cô gái thậm chí vẫn tiếp tục mua hàng và nhiều lần với đồ ở trên cao, cố tình để lộ vòng ba hờ hững.

Cộng đồng mạng Hong Kong chia sẻ bức ảnh nhiệt tình, đồng thời buông lời chỉ trích cô gái không thương tiếc. Hầu hết mọi người đều cho rằng hành động của cô quá thô tục, phản cảm, đặc biệt siêu thị là nơi có nhiều gia đình và trẻ em lui tới.

"Loại người không biết xấu hổ"; "Cố tình khoe thân chứ đâu phải sự cố vô tình"; "Rất nhiều trường hợp bị ném đá nhưng có vẻ cô ta không biết rút kinh nghiệm"; "Mặc đồ ngắn đã đành, lại còn không mặc đồ lót, đúng là không ra gì"..., cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Thiếu nữ mặc quần siêu ngắn không khác gì nội y trên đường phố Sài Gòn khiến người xung quanh 'nóng mắt' Mỗi dịp hè về, mọi người lại được dịp 'mắt chữ O mồm chữ A' với thời trang siêu ngắn khoe thân táo bạo của một bộ phận các bạn trẻ.

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