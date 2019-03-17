Cô gái mặc quần áo rách rưới, lộ cả nội y đi leo núi khiến ai nấy đều sốc nặng

Thế giới 17/03/2019 14:45

Mặc dù xung quanh có rất nhiều người nhưng cô gái này vẫn vô tư diện bộ quần áo rách rưới, lộ cả nội y bên trong.

Thời trang của giới trẻ hiện nay vô cùng đa dạng. Trong đó, thời trang rách đang là một xu hướng được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Những chiếc quần jeans rách không chỉ thoáng mát mà còn thể hiện được cá tính của người mặc.

Cô gái mặc quần áo rách rưới, lộ cả nội y đi leo núi khiến ai nấy đều sốc nặng - Ảnh 1
Bộ quần áo cô gái mặc vô cùng phản cảm - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, có không ít bạn trẻ lạm dụng xu hướng này một cách quá đà. Mới đây, hình ảnh một cô gái mặc quần áo rách rưới lộ cả nội y được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo đó, trên người cô gái này mặc một chiếc áo cắt xẻ bừa bãi, gần như chỉ che được phần ống tay, để hở cả phần áo ngực đen phía bên trong.

Phía dưới, chiếc quần cô gái mặc bị cắt rách tả tơi, gần như chỉ còn phần khung quần mà không có bất kỳ miếng vải nào trên đó. Chiếc quần kỳ cục này khiến toàn bộ phần chân, quần lót và một phần vòng ba của cô gái lộ ra bên ngoài.

Cô gái mặc quần áo rách rưới, lộ cả nội y đi leo núi khiến ai nấy đều sốc nặng - Ảnh 2
Dù bị người xung quanh chỉ trỏ nhưng cô gái vẫn vô tư chụp ảnh 

Bộ trang phục này của cô gái thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh. Dù bị mọi người soi mói, thậm chí là dùng điện thoại quay lại, cô gái này vẫn tỏ vẻ hết sức bình thản, vô tư chụp ảnh với bộ trang phục hớ hênh đó.

Được biết, bức ảnh được chụp ở Chiang Mai, Thái Lan. Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, bức ảnh đã khiến cộng đồng mạng thế giới dậy sóng, trong đó có Việt Nam.

Hầu hết mọi người đều lên tiếng chỉ trích cô gái. Họ cho rằng trang phục này hoàn toàn không phù hợp mặc để leo núi hay du lịch.

“Cái này mà là thời trang à? Không hiểu sao cô gái này có thể mặc như vậy ra ngoài được chứ, thà không mặc còn hơn”, một cư dân mạng bình luận.

“Mặc vậy mà còn thản nhiên đi chụp hình khắp nơi. Thật không hiểu nổi thời trang của các cô gái bây giờ. Mong mọi người mặc quần áo cẩn thận đừng đầu độc trẻ em”, một người dùng mạng xã hội bức xúc.

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