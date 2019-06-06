Thiếu nữ mặc quần siêu ngắn không khác gì nội y trên đường phố Sài Gòn khiến người xung quanh 'nóng mắt'

Xã hội 06/06/2019 16:06

Mỗi dịp hè về, mọi người lại được dịp 'mắt chữ O mồm chữ A' với thời trang siêu ngắn khoe thân táo bạo của một bộ phận các bạn trẻ.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau hình ảnh một cô gái trẻ mặc quần ngắn cũn cỡn thản nhiên đứng trả tiền xe ôm trên đường phố Sài Gòn và bàn luận cực kỳ rôm rả.

Thiếu nữ mặc quần siêu ngắn không khác gì nội y trên đường phố Sài Gòn khiến người xung quanh 'nóng mắt' - Ảnh 1
Cô gái trẻ khoe trọn vòng 3 trong chiếc quần siêu ngắn - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy cô gái trẻ đang đứng trên đường nhộn nhịp xe cộ qua lại để thanh toán tiền cho một tài xế xe ôm. Cô nàng mặc chiếc quần short jeans ngắn đến nỗi ai nhìn lướt qua cứ tưởng cô mặc quần...lót ra đường. 

Với thời tiết nóng nực thế này, việc các cô gái mặc trang phục mát mẻ, gợi cảm là điều không còn lạ lẫm. Thế nhưng chiếc quần siêu ngắn này có lẽ chỉ có trong truyền thuyết, nhiều người còn phải dụi mắt 2-3 lần vì sợ mình nhìn nhầm.

Ngay sau khi được đăng tải, cộng đồng mạng bày tỏ muôn vàn cảm xúc trước hình ảnh "nóng bỏng mắt" này. 

"Gợi cảm và dung tục không cách nhau mấy nhỉ"; "Quá phản cảm!"; "Ăn mặc như đả kích mắt người nhìn. Chỉ thấy ghê chứ không đẹp đẽ nỗi gì"; "Can Lộ Lộ của Việt Nam à";.., dân mạng bàn tán.

Trước đó, dân mạng từng nhiều lần bó tay với những màn ăn mặc lố lăng, phản cảm của một bộ phận giới trẻ. 

Thiếu nữ mặc quần siêu ngắn không khác gì nội y trên đường phố Sài Gòn khiến người xung quanh 'nóng mắt' - Ảnh 2
Dáng ngồi bất chấp trong quán nước của một cô gái trẻ - Ảnh: Facebook
Thiếu nữ mặc quần siêu ngắn không khác gì nội y trên đường phố Sài Gòn khiến người xung quanh 'nóng mắt' - Ảnh 3
Chiếc quần siêu ngắn của cô gái khiến người xung quanh tưởng cô đãng trí quên cả mặc quần khi ra đường - Ảnh: FB
Thiếu nữ mặc quần siêu ngắn không khác gì nội y trên đường phố Sài Gòn khiến người xung quanh 'nóng mắt' - Ảnh 4

Một cô gái trẻ ăn mặc phản cảm, thản nhiên đi lại giữa siêu thị ở Hà Nội khiến người xem đỏ mặt - Ảnh: FB

Hy vọng sau những chỉ trích, của cộng đồng mạng, một bộ phận các bạn trẻ nên ý thức hơn trong việc ăn mặc, tránh làm người đối diện phải "rửa mắt' bất đắc dĩ hoặc trở thành tâm điểm ném đá trên mạng xã hội.

Cô gái ăn mặc hớ hênh, tuột bung cả áo ngực trên xe khách khiến người xung quanh sững sờ

Cô gái ăn mặc hớ hênh, tuột bung cả áo ngực trên xe khách khiến người xung quanh sững sờ

Việc ăn mặc là quyền riêng tư của mỗi người, thế nhưng ăn mặc phản cảm, không tôn trọng người xung quanh thì thật sự đáng lên án.

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