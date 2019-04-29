Cô gái mặc áo lót cùng váy ngắn ra đường bị cư dân mạng ‘ném đá’: ‘Chắc không còn biết mắc cỡ là gì’

Xã hội 29/04/2019 16:02

Mặc dù đang ở phố đi bộ đông người nhưng cô gái này vẫn không ngần ngại mặc một chiếc áo lót cùng với chiếc váy ngắn cũn cỡn đi lại mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh.

Giữa thời tiết nóng bức như hiện nay, việc mọi người muốn mặc quần áo thoải mái là điều bình thường. Thế nhưng, mặc táo bạo như cô gái dưới đây rồi thản nhiên đi bộ trên phố đông người có cả người già và trẻ em là điều khá phản cảm.

Cô gái mặc áo lót cùng váy ngắn ra đường bị cư dân mạng ‘ném đá’: ‘Chắc không còn biết mắc cỡ là gì’ - Ảnh 1
Mặc dù ăn mặc là quyền riêng tư của mỗi người nhưng việc mặc phản cảm như cô gái trong ảnh là điều không thể chấp nhận được - Ảnh: Facebook

Theo những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, cô gái trẻ thản nhiên diện chiếc áo nội y gần như lộ cả phần ngực cùng chiếc váy ngắn cũn. Ở một nơi tấp nập người qua lại như phố đi bộ (Hà Nội) thì hiển nhiên cách ăn mặc này thu hút không ít ánh nhìn khó chịu từ những người xung quanh.

Cô gái mặc áo lót cùng váy ngắn ra đường bị cư dân mạng ‘ném đá’: ‘Chắc không còn biết mắc cỡ là gì’ - Ảnh 2
Cô gái mặc bộ quần áo đi biển xuất hiện ở phố đi bộ có nhiều người già và trẻ em - Ảnh: Facebook

Sau khi bức ảnh này được chia sẻ lên mạng xã hội, đông đảo cư dân mạng đã dùng những lời lẽ hết sức gay gắt để chỉ trích cô gái này: “Phố đi bộ có cả người già, trẻ em mà ăn mặc như vậy, chẳng biết để làm gì. Chắc cô ta không còn biết mắc cỡ là gì nữa rồi”, K.M bức xúc.

“Chẳng thấy đẹp chút nào vậy mà cô gái này lại tự tin mặc như vậy ra đường. Sao còn trẻ mà ý thức lại kém như vậy, không biết tôn trọng người khác một chút à?”, một bình luận “ném đá” khác từ cư dân mạng.

Mặc dù đã nhiều giờ trôi qua nhưng bức ảnh này vẫn đang nhận được rất nhiều ý kiến từ cư dân mạng.

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