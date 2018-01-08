Đoạn clip trên được chính người vợ quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Dù người vợ đã giải thích, cố gắng ngăn cản hành động của chồng nhưng anh ta vẫn nhất quyết không tha. Tình huống dở khóc dở cười này đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

“Thật ra thì tớ cũng thích một anh chồng quan tâm đến ăn mặc của vợ như thế này, chẳng qua là vì yêu vợ thôi mà”, L.F đứng về phía người chồng vì cho rằng anh làm như vậy là vì yêu thương vợ.

Một số người đứng về phía người chồng vì cho rằng có yêu mới có ghen tuông, chiếm hữu.

“Chồng mình bắt buộc áo phải có cánh tay, quần qua đầu gối, cấm ăn mặc hở hang. Đồ mình không có quần đùi, áo dây”, B.H cũng có hoàn cảnh tương tự như cô vợ trong đoạn clip này.

Thế nhưng một bộ phận cư dân mạng khác lại cho rằng người đàn ông này ích kỷ, gia trưởng khi cắt hết quần áo của vợ. Người phụ nữ có ngoại tình hay không là do bản chất chứ không phải chỉ vì vài bộ quần áo.

“Bản chất con người ta xấu hay tốt không thể do quần áo quyết định. Đây là biểu hiện đe dọa, bạo hành tâm lý do ghen tuông gây ra. Tiếc rằng còn nhiều nhận thức sai lầm trong cộng đồng”, M.C lên tiếng chỉ trích hành động ghen tuông của người chồng trong đoạn clip.

Những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Ghét cái kiểu đàn ông như này, áp đặt, gia trưởng với vợ còn ra đường thì thấy con gái nó mặc váy 1 gang tay hay áo 2 dây là tí tởn nhòm ngó. Vợ mặc sao miễn không hở hang quá thì kệ chứ, đừng nghĩ kín cổng cao tường thì là gái đoan trinh nết na hết nha”, M.M bình luận.

“Mỗi người một suy nghĩ, một tính cách và một cách sống khác nhau. Nên mỗi người đưa ra một bình luận và cách nhìn nhận cũng khác nhau. Nên tốt nhất đừng cãi nhau hay bắt bẻ nhau ở đây làm gì. Cuộc sống trên đời nay muôn màu, muôn vẻ lắm. Có những nguời không thích vợ mình ăn mặc hở hang khêu gợi quá. Nhưng cũng có những nguời chồng luôn khuyến khích ủng hộ vợ làm đẹp và chăm sóc bản thân. Nhưng cũng đừng quá lố lăng là được...” L.N ý kiến.

Đến nay, đoạn clip vẫn đang gây tranh cãi kịch liệt trên mạng.