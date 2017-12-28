Đoạn clip nữ sinh viên nhảy múa gợi cảm tại một trường cấp 3 đã gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa cư dân mạng. Một số người cho đây là hành động phản cảm, một số khác lại cho rằng đây là việc vô cùng bình thường.

Mấy ngày gần đây, đoạn clip quay lại tiết mục nhảy múa của 5 sinh viên trường Văn hóa Nghệ thuật tại THPT Bất Bạt (Ba Vì, Hà Nội) với những động tác gợi cảm bị nhiều cư dân mạng "ném đá" gay gắt. Tuy nhiên ngược lại, không ít độc giả cho rằng màn biểu diễn này không có gì phản cảm.

Hình ảnh những cô gái nhảy sexy tại trường cấp 3 Bất Bạt - Ảnh: Internet

Những người này cho rằng các em học sinh cấp 3 đều đã trên 16 tuổi nên có thể xem màn biểu diễn này. Bên cạnh đó, hàng ngày các em cũng được tiếp xúc với nhiều clip ca nhạc của Việt Nam, Hàn Quốc, Mỹ, Anh… với những trang phục còn gợi cảm và sexy hơn nhiều nên việc phê phán tiết mục này là vô lý.

N.T cho rằng: “Cấp 3 rồi, có phải là con nít đâu mà kêu phản cảm không được xem. Đây chỉ là tiết mục nhảy hiện đại, mọi người đừng làm quá lên như vậy”.

“Những buổi ngoại khóa, hướng nghiệp như thế này nên được khuyến khích nhiều hơn nữa. Như vậy sẽ giúp các em có thể định hướng được con đường tương lai dễ dàng hơn. Hơn nữa, mọi người đừng áp đặt tư tưởng cổ hủ vào bọn trẻ nữa”, D.K bình luận.

Trước đó vào ngày 26/12, video ghi lại cảnh 5 nữ sinh viên diện đồ màu nude ngắn, bó sát nhảy gợi cảm tại trường THPT Bất Bạt bị cư dân mạng “ném đá” không thương tiếc.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Hoàng Châu Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Bất Bạt cho biết đây là một buổi biểu diễn của sinh viên trường Văn hóa nghệ thuật, nhằm giới thiệu, quảng bá tuyển sinh cho trường. Vì nghĩ đây chỉ là văn nghệ góp phần làm sôi động cho buổi tuyển sinh nên trường không kiểm duyệt trước.

Theo thông tin của VnExpress, buổi giới thiệu tuyển sinh của trường Văn hóa nghệ thuật có sự tham gia khoảng 400 học sinh khối 11 và 12 của trường THPT Bất Bạt.

Nhờ chồng bế con nhưng bị tát sấp mặt, vợ tung đòn võ đánh chồng bầm dập gây tranh cãi mạng Bận rửa chén trong bếp nên người vợ trẻ nhờ chồng bế con, khi đó đang nằm ngủ trên thảm nhà. Thế nhưng, thay vì giúp đỡ vợ, do cau có khi chơi game thua, người đàn ông này lại thẳng tay tát vào mặt vợ mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-dan-mang-tranh-cai-ve-clip-nhay-goi-cam-o-truong-thpt-cap-3-roi-co-phai-con-nit-dau-ma-phan-cam-264392.html