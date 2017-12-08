Cô gái thản nhiên kể chuyện bị 10 thanh niên bắt cóc, thay nhau cưỡng hiếp gây tranh cãi trên mạng xã hội

Xã hội 08/12/2017 15:08

Trong lúc trò chuyện cùng bạn bè, cô gái thản nhiên kể lại việc mình bị 10 người đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp. Câu chuyện của cô gái đã gây tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội.

Cách đây vài giờ, một fanpage lớn chia sẻ đoạn clip cô gái kể lại việc mình bị 10 người bắt cóc, trói tay rồi cưỡng hiếp khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

 

Theo lời kể của cô gái trong đoạn clip, cách đây khoảng 4 năm cô bị bắt cóc ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rồi bị 10 gã đàn ông thay nhau hãm hiếp. Cô gái này cho biết vì bị chúng trói và đè tay lại nên không thể phản kháng được.

Cụ thể, khi đang đi làm về, phía sau có người đi theo rồi trói tay cô lôi đi. Lúc được hỏi về tên và hình dáng của những kẻ đó, cô gái này chỉ nói là những kẻ đó xăm trổ đầy mình và đội nón chứ không miêu tả cụ thể.

Cô gái thản nhiên kể chuyện bị 10 thanh niên bắt cóc, thay nhau cưỡng hiếp gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 1
Cô gái bình thản kể lại chuyện mình bị 10 người hiếp dâm cách đây 4 năm - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip trên đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ vẻ thông cảm và xót thương cho cô gái. 

“Sau bốn năm, em có thể trải lòng như thế này chắc hẳn đã vượt qua được nỗi đau đó. Nếu có thể, mong pháp luật có thể trừng trị thích đáng những kẻ đồi bại này”, M.Đ đồng cảm.

“Nếu chuyện này có thật thì xin chia buồn với bạn. Cô gái này thật mạnh mẽ khi có thể vượt qua cú sốc đó và sống đến bây giờ. Dù sao đi nữa, mọi việc đã qua rồi mong bạn sống hạnh phúc quãng đời còn lại và tìm được người thật sự yêu mình”, Q.P chia sẻ.

Cô gái thản nhiên kể chuyện bị 10 thanh niên bắt cóc, thay nhau cưỡng hiếp gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 2
Câu chuyện khiến cư dân mạng tranh cãi - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, một số người không tin chuyện này là thật. Họ thắc mắc tại sao bốn năm qua cô không báo công an hay kể lại với gia đình. Cư dân mạng còn cho rằng cô gái này mắc bệnh hoang tưởng, “ngáo đá’ hoặc đang câu like bán hàng.

“Toàn bịa đặt, nếu bị 10 thằng thay nhau cưỡng hiếp thật sao lại không báo cảnh sát mà đợi tới bốn năm sau mới kể. Chắc lại bán hàng gì nữa đây rồi”. D.Đ bức xúc.

“Mấy bạn trẻ thời nay lạ thật, hết tung tin trẻ bị bắt cóc, máy bay rơi để câu like. Bây giờ lại sẵn sàng đem danh dự bản thân ra để sống ảo”, A.L bình luận.

Hiện đoạn clip vẫn đang khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa.

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