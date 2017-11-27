Chân dung kẻ đồi bại hiếp dâm rồi đâm cô gái hơn 20 nhát dao ở Đà Nẵng

Xã hội 27/11/2017 16:54

Nhìn thấy cô gái ngồi một mình, Tịnh đến làm quen rồi cùng nhau đi uống rượu. Khi cô gái ra về, Tịnh dùng dao uy hiếp để thực hiện hành vi đồi bại. Khi nạn nhân bỏ chạy, nam thanh niên này dùng dao đâm hơn 20 nhát vào người cô gái.

Hôm nay (27/11), lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tịnh (21 tuổi, ngụ tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Hiếp dâm".

Theo thông tin từ Công An Nhân Dân, vào khoảng 23 giờ ngày 18/11, thấy V.T.N (20 tuổi, ngụ Thanh Hóa) ngồi một mình ven bờ biển Nguyễn Tất Thành thì Tịnh tiến đến làm quen. Sau mọt hồi nói chuyện, biết N. đang buồn vì xa gia đình nên Tịnh đã rủ cô uống bia. Uống hết bia, cả hai đến cầu Phú Lộc (thuộc địa bàn phường Thanh Khê Tây) chơi.

Chân dung kẻ đồi bại hiếp dâm rồi đâm cô gái hơn 20 nhát dao ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Tịnh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing

Sau khoảng 10 phút, N. muốn về thì bị Tịnh dùng dao uy hiếp buộc quan hệ tình dục. Lợi dụng lúc Tịnh mặc lại quần áo, nạn nhân bỏ chạy la hét cầu cứu. Tịnh đuổi theo dùng dao đâm vào người N. hơn 20 nhát. Thấy nạn nhân bất tỉnh, gã lấy điện thoại của cô gái rồi bỏ đi.

Rất may N. đã được người dân phát hiện, đưa vào bệnh viện kịp thời mới giữ được mạng sống. Theo kết quả khám nghiệm, N. bị hơn 20 vết thương lớn nhỏ, trong đó có hai vết đâm thấu ngực dài 1,5 cm ở vùng lưng trái dẫn đến tràn khí màng phổi trái. Sáu vết thương vùng ngực phải gây tràn khí màng phổi, một vết thương xuyên mi trên và nhãn cầu mắt làm tổn thương vùng mắt nghiêm trọng. 

Sau khi gây án Tịnh nhanh chóng dùng xe máy rời khỏi hiện trường, tìm cách che giấu tội ác của mình. Nhờ thông tin do N. cung cấp, chỉ một tuần sau đó chân tướng của gã thanh niên đồi bại đã bị bại lộ.

Được biết, Nguyễn Thanh Tịnh từng là sinh viên khoa Công nghệ Thông tin một trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhưng đã nghỉ học để đi làm.

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Hôm nay (23/11), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng S.T. (35 tuổi, ngụ xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

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