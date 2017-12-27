Như giọt nước tràn ly, người vợ nổi cơn tức giận tung đòn võ đánh lại chồng. Sự việc tưởng đơn giản nhưng vài ngày qua thu hút một lượng lớn cư dân mạng theo dõi, sôi nổi bàn luận.

Ông chồng trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp điển hình của một ông chồng vũ phu, ham chơi biếng làm. Câu chuyện được một người dùng Facebook tên T.D.T chia sẻ khiến cư dân mạng tranh cãi suốt nhiều ngày qua:

Khi lấy chồng, cô gái nào cũng mong mình sẽ được chở che, bảo vệ. Thế nhưng, có những người phụ nữ thay vì được sống trong hạnh phúc vì được chồng nâng niu, chiều chuộng lại phải chịu những trận đòn roi từ người đàn ông mà họ đã chọn để gắn bó cả đời.

Câu chuyện được chính người vợ chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

“Em vừa đánh chồng em các chị ạ. Cho con nằm trong thảm chơi, con ngủ quên mất. Em bận rửa chén, tay dơ nên nhờ chồng bế con vào phòng ngủ. Hắn đang chơi game, tự dưng quăng máy xuống tát em 1 cái.

Em hỏi làm gì mà tát em. Hắn kêu đang thua còn bắt bế con này nọ. Em tức quá ném cho cái đĩa ngay trán. Hắn tính nhảy vào bạt tai em, em đạp ngay 1 phát vào bụng, xong kẹp cổ khoá tay. Giờ hắn ngồi viết đơn ly hôn nói em bạo hành.

Em học võ suốt 4 năm đại học, trừ khi đi đấu giải hoặc lên đai thì chưa đánh ai, lần đầu đánh chồng luôn. Giờ em nên nói gì với bố mẹ 2 bên đây ạ?”

Giỏi võ thuật nhưng nhẫn nhịn dù bị đánh đập nhiều lần

Được biết, chị T. hiện đang sinh sống ở TP.HCM, chị lấy chồng hơn 2 năm và chỉ mới sinh con đầu lòng được bốn tháng.

Theo chia sẻ của chị T., chồng chị là một người đàn ông mê game, cả ngày chỉ thích ngồi ôm máy chứ không phụ giúp chăm con hay làm việc nhà. Trong khi đó, đây là khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm của phụ nữ, họ rất cần chồng, người thân ở bên cạnh chia sẻ, giúp đỡ.

Trước đây, dù bị chồng nhiều lần đánh đập nhưng chị vẫn im lặng để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Trước đó, dù nhiều lần bị chồng bạo hành nhưng người vợ vẫn im lặng để giữa gìn hạnh phúc gia đình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cái tát mà người chồng đánh chị trong bếp chỉ vì dám nhờ anh ta bế con trong khi chơi game thua như giọt nước tràn ly khiến chị giận dữ. Nỗi bực bội dồn nén lâu ngày khiến chị T. vung chân đá vào bụng chồng, đồng thời dùng những thế võ đã từng học để khóa tay anh ta.

Sau khi bị vợ đánh, người chồng này vô lý nhất quyết đòi ly hôn với lý do vợ bạo hành mình. Mặc dù gia đình chị đã lên tiếng xin lỗi nhưng phía bên chồng vẫn tỏ ra vô cùng giận dữ.