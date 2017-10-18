Dắt gái về nhà bị bắt quả tang, chồng hung hăng đánh vợ, thách thức mẹ đẻ báo công an

Đời sống 18/10/2017 16:03

Bị vợ bắt gặp dẫn gái về nhà, người đàn ông chẳng những không tỏ ra ăn năn mà còn hành hung vợ, mắng chửi mẹ ruột của mình.

Theo chia sẻ của chủ nhân Facebook có tên Anonymous, người chồng trong câu chuyện đã dắt gái về nhà ngủ và bị “bắt tận tay, day tận trán”. Tuy nhiên, anh ta chẳng những không tỏ ra hối hận mà còn bênh vực nhân tình, đánh vợ, chửi mẹ ruột của mình.

 

Nguồn video: Beat

Thậm chí anh ta còn thách thức mẹ ruột đưa việc này lên công an xã. Theo thông tin từ 1 tài khoản Facebook tự xưng là vợ của người đàn ông trong clip, hiện con của hai người đang theo học lớp 1. Trước đó cô có gọi chồng đi đón con nhưng người này lại tắt máy để ở cạnh bạn gái.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn lấy trộm tiền học phí của con nhỏ mang đi cho nhân tình.

Dắt gái về nhà bị bắt quả tang, chồng hung hăng đánh vợ, thách thức mẹ đẻ báo công an - Ảnh 1
Người đàn ông bị bắt gặp ngoại tình còn ngang nhiên đánh vợ, chửi mẹ - Ảnh: Một Thế Giới

Khi câu chuyện được chia sẻ trên một trang mạng xã hội lớn, rất nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc và “ném đá” người đàn ông này.

“Loại này thì việc gì phải tiếc, phải phí lời. Thích ở với nhau cho chúng ở với nhau cho thoải mái, nó làm trò theo bản năng chứ làm gì có ý thức”, H.C bức xúc.

Dắt gái về nhà bị bắt quả tang, chồng hung hăng đánh vợ, thách thức mẹ đẻ báo công an - Ảnh 2
Cư dân mạng vô cùng bức xúc với hành vi ngoại tình, vũ phu của người đàn ông này - Ảnh chụp màn hình

“Đàn ông dù có chơi bời thế nào bên ngoài kia, nhưng cũng phải chừa cho mình một đường để quay về. Dắt về công khai thế này, khốn nạn lắm”, ý kiến của N.M.

“Làm con không xong thì làm chồng với bố thế nào được, loại này tốt nhất cả gia đình nên từ mặt. Coi như đã chết”.

Bạn thân của nam SV HUTECH tử vong nghi do bê tông rơi trúng: "Sau Tết là Long cưới vợ, vậy mà..."

Bạn thân của nam SV HUTECH tử vong nghi do bê tông rơi trúng: "Sau Tết là Long cưới vợ, vậy mà..."

Trước sự ra đi đột ngột của nam sinh viên trường HUTECH vào tối hôm qua (17/10), người hàng xóm và cũng là bạn thân của nạn nhân không giấu được sự đau đớn, xót xa: "Long là người hiền lành, chăm chỉ. Ra Tết là cưới vợ, vậy mà..."

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tình chồng ngoại tình mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 47 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 32 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?