Bị vợ bắt gặp dẫn gái về nhà, người đàn ông chẳng những không tỏ ra ăn năn mà còn hành hung vợ, mắng chửi mẹ ruột của mình.

Theo chia sẻ của chủ nhân Facebook có tên Anonymous, người chồng trong câu chuyện đã dắt gái về nhà ngủ và bị “bắt tận tay, day tận trán”. Tuy nhiên, anh ta chẳng những không tỏ ra hối hận mà còn bênh vực nhân tình, đánh vợ, chửi mẹ ruột của mình.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Nguồn video: Beat

Thậm chí anh ta còn thách thức mẹ ruột đưa việc này lên công an xã. Theo thông tin từ 1 tài khoản Facebook tự xưng là vợ của người đàn ông trong clip, hiện con của hai người đang theo học lớp 1. Trước đó cô có gọi chồng đi đón con nhưng người này lại tắt máy để ở cạnh bạn gái.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn lấy trộm tiền học phí của con nhỏ mang đi cho nhân tình.

Khi câu chuyện được chia sẻ trên một trang mạng xã hội lớn, rất nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc và “ném đá” người đàn ông này.

“Loại này thì việc gì phải tiếc, phải phí lời. Thích ở với nhau cho chúng ở với nhau cho thoải mái, nó làm trò theo bản năng chứ làm gì có ý thức”, H.C bức xúc.

“Đàn ông dù có chơi bời thế nào bên ngoài kia, nhưng cũng phải chừa cho mình một đường để quay về. Dắt về công khai thế này, khốn nạn lắm”, ý kiến của N.M.

“Làm con không xong thì làm chồng với bố thế nào được, loại này tốt nhất cả gia đình nên từ mặt. Coi như đã chết”.