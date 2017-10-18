Thót tim: 3 giờ sinh tử vật lộn tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc' cứu sống thành công sản phụ bị băng huyết, lộn tử cung ra ngoài

Nhận được tin báo, chỉ trong vòng 15 phút, ê kíp y bác sĩ gồm 8 người đã nhanh chóng xuất phát, mang đầy đủ dụng cụ y khoa và lượng máu khá lớn di chuyển xuống Bệnh viện huyện Nhà Bè. Thời điểm này, sản phụ Loan đã lơ mơ, mạch khó bắt, huyết áp không đo được, mất khá nhiều máu.

Sau khi sinh thường bé trai nặng 3,4 kg tại Bệnh viện huyện Nhà Bè, sản phụ Nguyễn Thọ Loan (27 tuổi, ngụ TP.HCM) có dấu hiệu nhau không bong, khi được xử lý thì xảy ra hiện tượng xuất huyết ồ ạt. Các bác sĩ phụ trách tại bệnh viện tuyến huyện đã tập trung hồi sức tích cực, song song kích hoạt báo động đỏ đến Bệnh viện phụ sản Hùng Vương.

Theo Trí Thức Trẻ, sau khi kiểm tra, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán sản phụ Loan bị băng huyết sau sinh, choáng rất nặng, nhau bám chặt, máu mất lượng lớn (khoảng 3.000 gram). Đặc biệt, sản phụ bị lộn tử cung, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Trước tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, suốt 3 giờ đồng hồ trong phòng cấp cứu, các y bác sĩ đã liên tục truyền hồng cầu đậm đặc, huyết thanh vào người sản phụ, đưa tử cung về lại ổ bụng. Với tinh thần làm việc tận tâm, ê kíp đã cứu sống chị Loan khỏi tay tử thần.

Sau khi trải qua cơn nguy kịch, chị Loan đã được chuyển viện, tiếp tục điều trị và theo dõi tại Bệnh viện phụ sản Hùng Vương, bé trai sơ sinh được gia đình chăm sóc tại Bệnh viện huyện Nhà Bè.

Sáng 17/10, sức khỏe chị Loan đã phục hồi tốt, tỉnh táo, có thể nói chuyện bình thường.

BS Lê Kim Bá Liêm - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Trưởng đội cấp cứu sản phụ Loan cho biết, từ đầu năm đến nay, đây là trường hợp lộn tử cung đầu tiên mà Bệnh viện phụ sản Hùng Vương tiếp nhận. Trường hợp này xảy ra khá hiếm với tỉ lệ 1/2000 – 1/6000 nhưng hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị lộn tử cung sau sinh khiến sản phụ mất nhiều máu, không xử lý kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Để phòng chống biến chứng sau sinh, bác sĩ khuyên các thai phụ cần khám thai định kỳ, theo dõi sát sao khi chuyển dạ, tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra.