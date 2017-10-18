Sau khi xác định được “con mồi”, những đối tượng này sẽ tiếp cận, dùng “đồ nghề” chuẩn bị sẵn khiến nạn nhân hôn mê rồi cướp tiền.

Mới đây nhất, một người bán thịt heo đã bị 2 người phụ nữ cướp hết số tiền bán hàng trong vòng chỉ chưa đầy 2 phút khiến người dân vô cùng hoang mang.

Theo thông tin của Thanh Niên, vào khoảng 9 giờ hôm qua (17/10), chị Nguyễn Ngọc Diễm (34 tuổi, cư ngụ tại ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) đang bán thịt heo gần chợ Cầu Voi thì có hai người phụ nữ trung niên ghé qua. Họ hỏi mua 1 kg thịt đùi và đưa cho chị Diễm tờ tiền trị giá 500.000 đồng để chị thối lại.

Khi chị Diễm đang kiếm tiền thối lại thì một trong hai người phụ nữ cầm khăn tay nói là đuổi bớt ruồi rồi quơ qua quơ lại trước mặt chị Diễm. Chưa đầy một phút sau, chị Diễm cảm thấy mệt mỏi, mắt nhắm lại rồi ngã xuống đất.

Lúc mọi người xung quanh phát hiện sự việc thì hai người phụ nữ này đã biến mất cùng với số tiền khoảng 3 triệu mà chị Diễm bán hàng có được.