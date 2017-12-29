Câu chuyện của một cựu danh thủ nổi tiếng thế giới, sở hữu lượng tài sản kếch xù bỗng chốc trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ, ăn nhờ ở đậu vì trót đưa hết tiền cho vợ giữ khi còn sống chung đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội.

Thông thường, sau khi kết hôn, các ông chồng sẽ đưa tiền của mình cho vợ giữ để chi tiêu trong gia đình. Mới đây, vụ việc một cầu thủ nổi tiếng trên thế giới bị mất hết tài sản vào tay vợ cũ sau khi ly hôn vì tin tưởng đưa hết tiền cho cô ta khiến nhiều người phải suy ngẫm lại về mối quan hệ vợ chồng và cách quản lý tài sản trong gia đình.

Emmanuel Eboue từng vô cùng nổi tiếng nhờ tài năng của mình - Ảnh: Dailymail Emmanuel Eboue từng được biết đến với như một người hùng bởi đã nhiều lần mang vinh quang đến cho Arsenal. Anh được người hâm mộ ưu ái đặt cho biệt danh “pháo thủ”, nổi tiếng trên toàn thế giới. Với danh tiếng lẫy lừng của mình, Emmanuel Eboue kiếm được không ít tiền. Vào thời đỉnh cao sự nghiệp của mình, Eboue kiếm được hơn 1,5 triệu bảng Anh (hơn 45 tỷ VND) mỗi năm. Theo ước tính của Mirror, tổng tài sản của cầu thủ bóng đá này có thể lên tới 20 triệu bảng Anh (hơn 600 tỷ đồng). Thế nhưng, sau khi ly hôn với vợ cũ Aurelie, thay vì được sống một cuộc sống xa hoa thì Eboure lại trở thành một người vô gia cư, đến nỗi phải ngủ nhờ dưới sàn nhà một người bạn. Tất cả bi kịch của cuộc đời cầu thủ nổi tiếng này đều bắt nguồn từ việc anh đã quá tin tưởng giao hết tiền mà mình kiếm được cho vợ cũ.

Emmanuel Eboue mất hết tài sản vào tay vợ cũ vì quá tin tưởng - Ảnh: Dailymail Sau khi vợ mang hết tài sản và con cái đi, Eboue chỉ có thể tự trách bản thân vì đã mù quáng tin tưởng vợ và không biết quản lý tài chính. Trước câu chuyện của Eboue, nhiều fan hâm mộ tỏ ra thương cảm cho chàng cầu thủ tài năng mà bất hạnh. Bên cạnh đó, đấng mày râu cũng lên tiếng khuyên nhủ các ông chồng rằng “đừng bao giờ dại dột mà giao hết tiền cho vợ”. “Vợ cũng chỉ là người dưng thôi, cha mẹ, anh em còn giết nhau vì tiền thì nói chi đến vợ. Chỉ có ai ngu mới đưa hết tiền cho vợ quản, ít nhất cũng phải chừa lại cho mình một ít”, H.Đ bình luận. “Bài học sâu sắc cho các ông đây, khi chọn bạn đời phải thận trọng. Quyết định này có thể đưa anh lên thiêng đàng hoặc xuống địa ngục đừng quên”, A.C nói. Tuy nhiên, bên cạnh những suy nghĩ tiêu cực về việc đưa tiền cho vợ giữ thì vẫn có nhiều ông chồng tỏ ra tin tưởng người bạn đời của mình: “Không phải người vợ nào cũng như vợ của Eboue. Sao các ông không nhớ đến lúc vợ cùng mình chia sẻ ngọt bùi, vượt qua khó khăn”, T.H chia sẻ. “Đây chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi chứ không phải ai cũng như vậy, đừng nên đánh đồng tất cả. Hãy nhớ đến những người vợ sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để chăm sóc cho chồng, con mà không cần đền đáp”. N.M khuyên nhủ. Thế còn phụ nữ, chị em sẽ nghĩ như thế nào về việc chồng đưa hết tiền bạc, tài sản cho vợ quản lý?

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