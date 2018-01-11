Đoạn clip đã thu hút đến 1,4 triệu lượt xem, gần 10.000 lượt chia sẻ và hơn 11.000 bình luận. Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến đều chỉ trích kiệt liệt hành động phản cảm này.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, cô gái chỉ mặc bộ đồ lót để che khu vực nhạy cảm và thoải mái ngồi hát. Trong lúc hát, cô còn liên tục kêu gọi mọi người chia sẻ và like.

"Bà này bả mang dây vô người chứ mặc quần áo gì. Mấy miếng vải bé xíu này chẳng có tác dụng che chắn gì", nhiều người ngao ngán trước bộ quần áo mà cô gái mặc trên người.

“Mong các nhà quản lý mạng xã hội kịp thời can thiệp xử lý những clip như vậy để các mẹ an tâm khi con mình lên mạng. Chứ gặp phải những hình ảnh như thế này thì còn gì văn hóa Việt Nam”, một cư dân mạng hoang mang.

Nhiều người lên tiếng chỉ trích trò câu like của cô gái - Ảnh chụp màn hình

“Lại những chiêu câu like, câu share rẻ tiền. Không biết những bạn trẻ ngày nay nghĩ gì trong đầu, chỉ vì một chút tiền mà bán cả danh dự, nhân phẩm của mình trên mạng xã hội. Chưa kể, nhiều người còn tung tin đồn thất thiệt khiến bà con hoang mang. Mạng xã hội rất tốt nhưng bị những thành phần như thế này làm biến chất mất rồi. Hy vọng các bạn ý thức hơn để người khác có nơi xả stress lành mạnh”, L.G nêu ý kiến.

"Chị thật sự rất sexy. Mạng xã hội là nơi công cộng, đâu thể cấm người ta được, thấy phản cảm thì đừng nên xem", N.A lên tiếng bênh vực cô gái trong clip.

Nhiều người cho rằng, hành vi phản cảm này dù không vi phạm pháp luật nhưng đi ngược lại với truyền thống đạo đức của người Việt Nam. Không những vậy, nó còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến thế hệ trẻ.