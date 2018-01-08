Hai cô gái mặc bikini livestream bán đồ lót: Người trong cuộc lên tiếng

Xã hội 08/01/2018 17:44

Nhiều ngày qua, clip hai cô gái mặc bikini livestream bán đồ lót được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ và chỉ trích dữ dội khiến người trong cuộc phải lên tiếng trần tình.

Để thu hút khách hàng, các cô gái trong một cửa hàng đã mặc đồ lót livestream trên mạng xã hội.

Có tất cả ba cô gái xuất hiện trong đoạn clip để giới thiệu đồ lót mang thương hiệu Thái Lan. Trong khi một cô gái trẻ giới thiệu sản phẩm thì hai người còn lại mặc đồ lót đứng cạnh kêu gọi mọi người mua hàng.

Ngay khi vừa xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip trên đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận trêu đùa, nhiều người lại tỏ ra phẫn nộ với hành động này. Họ cho rằng đây là hành vi vô cùng phản cảm không nên xuất hiện trên mạng xã hội.

Vì nhận quá nhiều "gạch đá" từ cư dân mạng, hiện các cô gái trong đoạn clip cảm thấy vô cùng hoang mang. Mới đây, M.H., một trong ba người xuất hiện ở đoạn livestream, đã lên tiếng giải thích.

Hai cô gái mặc bikini livestream bán đồ lót: Người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 1
Hình ảnh ba cô gái livestream bán đồ lót bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh: Internet

“Người mẫu mặc đồ lót trong đoạn clip trên là em gái của mình, hiện tại cả nhóm đang rất hoang mang, không thể bình tĩnh được. Mình mới nhận công việc livestream bán hàng quần áo này vào trưa ngày 4/1. Đại diện bên công ty gọi tụi mình lên thử việc. Khi nhận đơn bên công ty trung gian chỉ nói là bán bikini, và có đưa cho mình xem đoạn livestream bikini của những bạn mẫu trước đó. Tuy nhiên, khi đến cửa hàng, tụi mình mới biết là mặc đồ lót để bán hàng mà lại cho mẫu là em mình mặc nguyên set không có khăn che gì. Cũng vì em gái mình tính ít nói ngại thắc mắc nên im im. Đồng thời cả nhóm không thể lường trước được sự việc lại ồn ào như vậy”, M.H. nói.

M.H. còn chia sẻ thêm, đây là lần đầu tiên cô và em gái nhận công việc livestream này. Sau khi nhận được nhiều bình luận tiêu cực trên mạng, cả H. và em gái đều hoảng loạn vô cùng. Để giải quyết, cô đã nhờ các fanpage gỡ bài viết xuống.

Hai cô gái gây phản cảm khi mặc đồ lót livestream bán hàng

Hai cô gái gây phản cảm khi mặc đồ lót livestream bán hàng

Cách bán hàng táo bạo của các cô gái trong clip hiện khiến dân mạng không khỏi bức xúc, lên án gay gắt.

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Từ khóa:   mạng xã hội mặc đồ lót livestream livestream bán đồ lót

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