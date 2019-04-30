Nằm trên xe khách về quê nghỉ lễ, cô gái lộ nguyên vòng 1 vì mặc váy ren quá hớ hênh

Cô nàng đắp chăn, thậm chí quấn khăn trên cổ nhưng vẫn lộ nguyên bầu ngực khiến ai nấy "nóng mắt".

Nhân dịp nghỉ lễ 30/4, các chuyến xe khách lúc nào cũng trong tình trạng chật ních người, ai ai cũng mang trong mình niềm háo hức, khấp khởi vì sắp được gặp người thân. Thế nhưng giữa chốn công cộng ấy, một vài người lại hành động vô ý vô tứ, khiến ai nấy không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Mới đây, trong một nhóm kín trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh vô cùng nhạy cảm của một cô gái trẻ đang trên xe về quê nghỉ lễ. Cảnh tượng hớ hênh đã được chàng trai giường đối diện chứng kiến, thậm chí rơi vào cảnh ngộ "bốc hỏa phừng phừng" dù máy lạnh trên xe đang mát rượi.

Hình ảnh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh cho thấy cô gái trẻ ăn mặc quá táo bạo. Dù mặc váy ren trùm kín chân nhưng lại để hở cả bầu ngực ra ngoài. Ban đầu ai cũng nghĩ cô nàng ngủ quên nên mới gây ra cảnh tượng khó đỡ. Không ngờ cô gái trẻ hoàn toàn tỉnh táo, vô tư bấm điện thoại để mặc đôi gò bồng đảo "đốt mắt" những người xung quanh.

Những vị khách trên xe đều giật mình khi thấy cảnh tượng hớ hênh của cô gái trẻ - Ảnh: Facebook

Cô nàng đắp chăn, thậm chí quấn khăn nhưng vẫn lộ nguyên bầu ngực - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn đăng lên mạng xã hội, hình ảnh trên nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Người chê cô gái vô duyên, người lại cho rằng cô nàng cố tình ăn mặc hớ hênh để gây sự chú ý.

"Con gái con đứa mà vô duyên hết biết"; "Lên xe khách thì nên ăn mặc đứng đắn, có phải nhà riêng của mình đâu"; "Bị đứt dây thần kinh xấu hổ hả?"; "Mùa hè ăn mặc mát mẻ chả ai cấm. Nhưng thế này thì phản cảm quá"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-tren-xe-khach-ve-que-nghi-le-co-gai-lo-nguyen-vong-1-vi-mac-vay-ren-qua-ho-henh-323439.html