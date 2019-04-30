Nằm trên xe khách về quê nghỉ lễ, cô gái lộ nguyên vòng 1 vì mặc váy ren quá hớ hênh

Xã hội 30/04/2019 10:58

Cô nàng đắp chăn, thậm chí quấn khăn trên cổ nhưng vẫn lộ nguyên bầu ngực khiến ai nấy "nóng mắt".

Nhân dịp nghỉ lễ 30/4, các chuyến xe khách lúc nào cũng trong tình trạng chật ních người, ai ai cũng mang trong mình niềm háo hức, khấp khởi vì sắp được gặp người thân. Thế nhưng giữa chốn công cộng ấy, một vài người lại hành động vô ý vô tứ, khiến ai nấy không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Mới đây, trong một nhóm kín trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh vô cùng nhạy cảm của một cô gái trẻ đang trên xe về quê nghỉ lễ. Cảnh tượng hớ hênh đã được chàng trai giường đối diện chứng kiến, thậm chí rơi vào cảnh ngộ "bốc hỏa phừng phừng" dù máy lạnh trên xe đang mát rượi.

Nằm trên xe khách về quê nghỉ lễ, cô gái lộ nguyên vòng 1 vì mặc váy ren quá hớ hênh - Ảnh 1
Hình ảnh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh cho thấy cô gái trẻ ăn mặc quá táo bạo. Dù mặc váy ren trùm kín chân nhưng lại để hở cả bầu ngực ra ngoài. Ban đầu ai cũng nghĩ cô nàng ngủ quên nên mới gây ra cảnh tượng khó đỡ. Không ngờ cô gái trẻ hoàn toàn tỉnh táo, vô tư bấm điện thoại để mặc đôi gò bồng đảo "đốt mắt" những người xung quanh.

Nằm trên xe khách về quê nghỉ lễ, cô gái lộ nguyên vòng 1 vì mặc váy ren quá hớ hênh - Ảnh 2

Những vị khách trên xe đều giật mình khi thấy cảnh tượng hớ hênh của cô gái trẻ - Ảnh: Facebook

Nằm trên xe khách về quê nghỉ lễ, cô gái lộ nguyên vòng 1 vì mặc váy ren quá hớ hênh - Ảnh 3

Cô nàng đắp chăn, thậm chí quấn khăn nhưng vẫn lộ nguyên bầu ngực - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn đăng lên mạng xã hội, hình ảnh trên nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Người chê cô gái vô duyên, người lại cho rằng cô nàng cố tình ăn mặc hớ hênh để gây sự chú ý.

"Con gái con đứa mà vô duyên hết biết"; "Lên xe khách thì nên ăn mặc đứng đắn, có phải nhà riêng của mình đâu"; "Bị đứt dây thần kinh xấu hổ hả?"; "Mùa hè ăn mặc mát mẻ chả ai cấm. Nhưng thế này thì phản cảm quá"..., dân mạng bình luận.

Cặp đôi vô tư 'mây mưa' trên vỉa hè, bị người xung quanh kỳ thị vẫn thản nhiên đổi tư thế xoành xoạch

Cặp đôi vô tư 'mây mưa' trên vỉa hè, bị người xung quanh kỳ thị vẫn thản nhiên đổi tư thế xoành xoạch

Cặp đôi đã dùng một chiếc áo sơ mi mỏng để che phần dưới, tuy nhiên hành vi đồi bại vẫn lọt vào mắt khá nhiều người.

Xem thêm
Từ khóa:   lộ hàng chụp lén gái xinh lộ hàng trên xe khách

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 24 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản