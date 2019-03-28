Hình ảnh cô gái ăn mặc hớ hênh, khoe trọn vòng 3 phản cảm khi đi du lịch Đà Lạt khiến CĐM dậy sóng

Hình ảnh cho thấy cô nàng đội mũ rộng vành, mặc áo khoác và váy chống nắng do thời tiết khá nắng nóng. Tuy nhiên không hiểu lý do gì mà toàn bộ vòng 3 của cô gái bị phô bày trước mặt người đi đường.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau hình ảnh một cô gái trẻ ăn mặc hớ hênh tại Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt) khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh trên đã nhận về vô số ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng hành động phản cảm của cô gái đã bôi nhọ hình ảnh đẹp của Đà Lạt.

"Ngày càng nhiều bạn trẻ muốn nổi tiếng bằng những chiêu trò gây sốc. Chắc chắn là cố tình chụp để câu like chứ chẳng ai đi ra đường mà quên quần ở nhà cả", T.L. bình luận.

"Đúng là không biết xấu hổ. Cô ấy cố tình 'bôi bẩn' Đà Lạt à?", T.H. bình luận.

Tuy nhiên bên cạnh đó, một số người lại nghĩ đây chỉ là "tai nạn" không may và không đáng bị chụp ảnh bêu rếu lên mạng xã hội như thế.

"Mặc váy chống nắng chắc là đi xe máy. Có lẽ lúc xuống xe vạt váy bị vén lên mà cô gái không hay biết nên mới bị chụp lại như thế", U.N. bày tỏ.

"Có lẽ do mặc váy ngắn nên khi đi vệ sinh xong thì tiện tay kéo lên nhưng không để ý nên mới để xảy ra tình huống trớ trêu đó. Mình nghĩ người chụp ảnh mới thực sự là vô duyên đấy", X.K. cho biết.

"Đáng lẽ nên nhắc nhở khéo léo để cô gái chỉnh lại trang phục thay vì đưa lên mạng xã hội rêu rao như vậy. Dù không nhìn rõ mặt cô gái, nhưng chắc hẳn chủ nhân trong bức ảnh nếu nhìn thấy ảnh này chắc hẳn sẽ vô cùng xấu hổ", C.P. viết.

Hiện bức ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bàn tán rôm rả.