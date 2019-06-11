Mặc 'quần què' để lộ vùng kín ngang nhiên diễu phố, thiếu nữ nhận rổ gạch đá từ dân mạng

Xã hội 11/06/2019 15:34

Chiếc quần vốn đã ngắn cũn cỡn nay lại được khoét một lỗ to đến mức lộ cả nội y lẫn phần nhạy cảm ở phía trong. Ai nấy đều không hiểu cô gái này nghĩ gì mà lại ăn mặc phản cảm như vậy ra đường.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh các thiếu nữ vô tư ăn mặc hở hang, phản cảm khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Việc ăn mặc mát mẻ vào ngày hè là điều dễ hiểu, thế nhưng vô tư lộ vùng kín lẫn nội y như cô gái trong bức ảnh dưới đây thì thật khó mà chấp nhận được.

Chụp lén lộ vùng kín

Chụp lén lộ vùng kín
Chiếc quần bị khoét một lỗ to phía trước khiến chủ nhân lộ cả vùng kín - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy cô gái trẻ mặc áo đen diện một chiếc quần short cực kỳ nhức mắt. Mà có lẽ cũng chẳng thể gọi đây là chiếc quần vì nó bị khoét một lỗ rất to, để lộ quần lót lẫn phần nhạy cảm ở phía trong. Phải chăng đây là chiếc "quần què" trong truyền thuyết mà giới trẻ vẫn hay nhắc đến.

Chụp lén lộ vùng kín

Chụp lén lộ vùng kín

Được biết, những bức ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc và hiện đang được chia sẻ rất rộng rãi - Ảnh: FB

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, lối ăn mặc phản cảm trên đã nhận về một rổ gạch đá từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều cho rằng cô gái thật thiếu đạo đức khi diện một chiếc quần như thế ra đường, chưa kể trên phố còn có không ít trẻ em.

Chụp lén lộ vùng kín
Mốt 'quần què' từng xuất hiện và gây bão mạng xã hội - Ảnh: FB

"Cô ta không biết xấu hổ à"; "Kinh tởm quá!"; "Nếu vô ý lộ hàng còn có thể thông cảm. Đằng này cô ta lại chủ động khoe thân, có bị ném đá cũng không oan"; "Không biết tôn trọng bản thân và những người xung quanh"; "Tôi tin rằng không người đàn ông nào muốn yêu hoặc cưới một cô nàng thế này"; "Người khác nhìn vào còn thấy xấu hổ còn cô ta thì không, cứ tự tin diễu phố như thể hành động của mình đáng tự hào lắm";... dân mạng bình luận gay gắt.

Nắng nóng 40 độ, cô gái tóc đỏ mặc áo lót ra đường khiến ai nấy sững sờ

Nắng nóng 40 độ, cô gái tóc đỏ mặc áo lót ra đường khiến ai nấy sững sờ

Phần bên trên cô gái mặc áo lót, bên dưới mặc quần dài cùng bốt da cao cổ. Thời trang khó hiểu của cô khiến người đi đường sững sờ.

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