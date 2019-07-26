Xúc động bức ảnh lính cứu hỏa cứu người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong đám cháy

Bức ảnh lính cứu hỏa giải cứu người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội khiến nhiều người xúc động.

Khoảng 5 giờ sáng nay (26/7), lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã giải cứu người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong đám cháy. Tại thời điểm trên, lực lượng chức năng nhận tin báo từ người dân về vụ hỏa hoạn xảy ra ở số nhà 81 Cầu Diễn (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

Khi lực lượng chức năng có mặt, tầng 1 của ngôi nhà lửa bùng cháy dữ dội, bao trùm nhiều đồ đạc tại cửa hàng cắt tóc gội đầu. Đặc biệt, lực lượng cứu nạn cứu hộ phát hiện trên tầng 4 của căn nhà này có hai người bị mắc kẹt, trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Phương án cứu hộ lập tức được triển khai, cả 2 nạn nhân đã được giải cứui an toàn. Lực lượng chức năng giải cứu người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội - Ảnh: ANTĐ Theo điều tra, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 45m2, được chủ nhà cho thuê làm cửa hàng cắt tóc gội đầu. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy là do chiếc quạt treo tường bị chập điện, lửa lan xuống gây cháy các dụng cụ gội đầu để bên dưới.

Sau khi bức ảnh lính cứu hỏa giải cứu người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong đám cháy lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen cho sự dũng cảm, nhanh trí của lực lượng chữa cháy. Cuối năm 2018, cơ quan công an cũng từng huy động lực lượng giải cứu người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong nhà ngập nước. Khoảng 20 giờ ngày 9/12, một phụ nữ mang thai gọi đến đường dây nóng 113 cầu cứu bản thân đang mắc kẹt trong vùng ngập nước cùng hai con nhỏ. Nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC cùng các đơn vị nghiệp vụ điều động xuồng phao, lập tức đến hiện trường giải cứu 3 mẹ con. Tại hiện trường, nước đã ngập quá nửa người và đang có chiều hướng tiếp tục dâng cao. Lực lượng cứu hộ đã dùng xuồng và áo phao phối hợp đưa lần lượt chị H.T.P. (SN 1991) cùng 2 con là cháu B.H.G. (SN 2009) và cháu B.H.A. (SN 2010) ra ngoài an toàn. Theo chính quyền địa phương, chồng chị P. đi làm ăn xa, chị P. đang mang thai và ở nhà chăm sóc hai con nhỏ. Do mưa lớn, nước tràn vào nhà ngập sâu quá nửa người, chị P. không thể đẩy cửa ra ngoài nên đã gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng.

Mưa lụt kinh hoàng ở Đà Nẵng: Thai phụ cùng 2 con nhỏ cầu cứu vì mắc kẹt trong nhà ngập nước Do mưa lớn, nước tràn vào nhà ngập sâu quá nửa người, người phụ nữ đang mang thai không thể đẩy cửa ra ngoài nên đã gọi điện cầu cứu cơ quan công an.

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