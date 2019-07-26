Xúc động bức ảnh lính cứu hỏa cứu người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong đám cháy

Xã hội 26/07/2019 20:18

Bức ảnh lính cứu hỏa giải cứu người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội khiến nhiều người xúc động.

Khoảng 5 giờ sáng nay (26/7), lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã giải cứu người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong đám cháy.

Tại thời điểm trên, lực lượng chức năng nhận tin báo từ người dân về vụ hỏa hoạn xảy ra ở số nhà 81 Cầu Diễn (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm). 

Khi lực lượng chức năng có mặt, tầng 1 của ngôi nhà lửa bùng cháy dữ dội, bao trùm nhiều đồ đạc tại cửa hàng cắt tóc gội đầu. Đặc biệt, lực lượng cứu nạn cứu hộ phát hiện trên tầng 4 của căn nhà này có hai người bị mắc kẹt, trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Phương án cứu hộ lập tức được triển khai, cả 2 nạn nhân đã được giải cứui an toàn.

cuu nguoi phu nu mang thai bi mac ket trong dam chay
Lực lượng chức năng giải cứu người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội - Ảnh: ANTĐ

Theo điều tra, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 45m2, được chủ nhà cho thuê làm cửa hàng cắt tóc gội đầu. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy là do chiếc quạt treo tường bị chập điện, lửa lan xuống gây cháy các dụng cụ gội đầu để bên dưới.

Sau khi bức ảnh lính cứu hỏa giải cứu người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong đám cháy lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen cho sự dũng cảm, nhanh trí của lực lượng chữa cháy.

Cuối năm 2018, cơ quan công an cũng từng huy động lực lượng giải cứu người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong nhà ngập nước.

Khoảng 20 giờ ngày 9/12, một phụ nữ mang thai gọi đến đường dây nóng 113 cầu cứu bản thân đang mắc kẹt trong vùng ngập nước cùng hai con nhỏ. 

Nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC cùng các đơn vị nghiệp vụ điều động xuồng phao, lập tức đến hiện trường giải cứu 3 mẹ con.

Tại hiện trường, nước đã ngập quá nửa người và đang có chiều hướng tiếp tục dâng cao. Lực lượng cứu hộ đã dùng xuồng và áo phao phối hợp đưa lần lượt chị H.T.P. (SN 1991) cùng 2 con là cháu B.H.G. (SN 2009) và cháu B.H.A. (SN 2010) ra ngoài an toàn.

Theo chính quyền địa phương, chồng chị P. đi làm ăn xa, chị P. đang mang thai và ở nhà chăm sóc hai con nhỏ. Do mưa lớn, nước tràn vào nhà ngập sâu quá nửa người, chị P. không thể đẩy cửa ra ngoài nên đã gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng.

Mưa lụt kinh hoàng ở Đà Nẵng: Thai phụ cùng 2 con nhỏ cầu cứu vì mắc kẹt trong nhà ngập nước

Mưa lụt kinh hoàng ở Đà Nẵng: Thai phụ cùng 2 con nhỏ cầu cứu vì mắc kẹt trong nhà ngập nước

Do mưa lớn, nước tràn vào nhà ngập sâu quá nửa người, người phụ nữ đang mang thai không thể đẩy cửa ra ngoài nên đã gọi điện cầu cứu cơ quan công an.

Xem thêm
Từ khóa:   chữa cháy

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản