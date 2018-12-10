Mưa lụt kinh hoàng ở Đà Nẵng: Thai phụ cùng 2 con nhỏ cầu cứu vì mắc kẹt trong nhà ngập nước

Xã hội 10/12/2018 15:02

Do mưa lớn, nước tràn vào nhà ngập sâu quá nửa người, người phụ nữ đang mang thai không thể đẩy cửa ra ngoài nên đã gọi điện cầu cứu cơ quan công an.

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 8/12 đến sáng 9/12 khiến nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng chìm trong biển nước. Hàng chục tuyến đường bị ngập, nhiều chuyến bay bị hủy, đường sắt tê liệt, bờ biển bị sạt lở khiến đời sống người dân Đà Nẵng hỗn loạn chỉ sau một trận mưa lớn.

Sáng nay (10/12), Đại tá Trần Thanh Hải - Trưởng Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa giải cứu thành công một thai phụ và hai cháu bé bị mắc kẹt trong vùng ngập nước.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 9/12, một phụ nữ mang thai gọi đến đường dây nóng 113 cầu cứu bản thân đang mắc kẹt trong vùng ngập nước cùng hai con nhỏ. 

Nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC cùng các đơn vị nghiệp vụ điều động xuồng phao, lập tức đến hiện trường giải cứu 3 mẹ con.

Mưa lụt kinh hoàng ở Đà Nẵng: Thai phụ cùng 2 con nhỏ cầu cứu vì mắc kẹt trong nhà ngập nước - Ảnh 1

Cơ quan chức năng giải cứu thành công 1 thai phụ và 2 cháu nhỏ trong căn nhà ngập nước - Ảnh: Helino

Tại hiện trường, nước đã ngập quá nửa người và đang có chiều hướng tiếp tục dâng cao. Lực lượng cứu hộ đã dùng xuồng và áo phao phối hợp đưa lần lượt chị H.T.P. (SN 1991) cùng 2 con là cháu B.H.G. (SN 2009) và cháu B.H.A. (SN 2010) ra ngoài an toàn.

Theo chính quyền địa phương, chồng chị P. đi làm ăn xa, chị P. đang mang thai và ở nhà chăm sóc hai con nhỏ. Do mưa lớn, nước tràn vào nhà ngập sâu quá nửa người, chị P. không thể đẩy cửa ra ngoài nên đã gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng.

Trước đó vào sáng 9/12, lực lượng Công an quận Hải Châu và UBND phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cũng đã giải cứu thành công 1 phụ nữ cùng con nhỏ và 4 sinh viên mắc kẹt trong nhà trọ vì nước ngập sâu.

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