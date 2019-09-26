Phát sốt với bức ảnh hài hước bé gái vừa chào đời đã bĩu môi 'hờn cả thế giới'

Xã hội 26/09/2019 11:38

Hình ảnh hài hước đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Ai nấy đều cho rằng cô bé đang luyến tiếc bụng mẹ ấm áp nên trách bác sĩ 'sao lại mang cháu ra đây'.

Khoảnh khắc chào đón em bé đến với thế giới luôn là giây phút hạnh phúc và khó quên nhất đối với cha mẹ, người thân. Đặc biệt là khi em bé ra đời với những biểu cảm, hành động thú vị càng khiến bác sĩ và gia đình khó quên hơn nữa.

Mới đây, một bà mẹ trẻ khoe bức ảnh con gái vừa chào đời đã bĩu môi giận dỗi trong một hội nhóm trên Facebook. Hình ảnh hài hước đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.  

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Vẻ mặt hờn dỗi như chưa muốn rời khỏi bụng mẹ ấm áp của bé gái khiến nhiều người phải thốt lên 'cưng quá đi mất' - Ảnh: FB

Em bé mới sinh không khóc oe oe như những bạn khác mà thể hiện gương mặt hờn giận khiến mọi người vô cùng thích thú. Có lẽ trong bụng mẹ quá thoải mái và ấm áp nên em bé đang trách các bác sĩ sao lại đưa em ra ngoài sớm như vậy.

Biểu cảm đặc biệt đáng yêu của bé gái nhận về "bão" like từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều cho rằng với biểu cảm này sau khi lớn lên, cô bé chắc hẳn sẽ thường xuyên nũng nịu với bố mẹ, ông bà.

"Cưng quá trời ơi"; "Mai sau chắc hay dỗi lắm đây"; "Mới ra đời đã biết làm nũng rồi. Sau này mỗi khi em bĩu môi là bố mẹ phải chịu thua"; "Dễ thương không chịu nổi"; "Chắc bé đang trách các bác sĩ 'sao lại mang cháu ra đây' đó mà";..., dân mạng bình luận.

Trước đó, nhiều bức ảnh bé sơ sinh có biểu cảm độc đáo khi chào đời đã gây bão cộng đồng mạng và được chia sẻ rộng rãi.

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'Ở trong bụng mẹ thích hơn nhiều. Con không muốn ra ngoài đâu' - Ảnh: Internet
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'Thế giới này không như mình tưởng tượng nhỉ. Muốn quay lại ghê!' - Ảnh: Internet
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'Cả nhà mình được gặp nhau rồi. Ôi vui quá xá là vui' - Ảnh: Internet
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'Nhắm mắt tịnh tâm trước khi đối mặt với sóng gió cuộc đời' - Ảnh: Internet
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'Trời ơi sao ai cũng nhìn chằm chằm vào mình vậy' - Ảnh: Internet
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'Đang ngủ ngon thì bị lôi ra ngoài. Thiệt là bực bội quá đi mà' - Ảnh: Internet
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'Sao bác sĩ lại đưa con ra ngoài thế, cướp kéo luôn cho bõ ghét nè' - Ảnh: Internet
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'Thấy gương mặt có vẻ gì là vui không? Trả ta về bụng mẹ mau' - Ảnh: Internet
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