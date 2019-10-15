Mẹ trẻ vừa chạy xe máy vừa cho con bú: Dân mạng bình luận trái chiều

Hình ảnh người mẹ trẻ thản nhiên cho con bú giữa đường phố Hà Nội hiện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bà mẹ trẻ hồn nhiên cho con bú giữa đường ở Hà Nội. Nhiều người thắc mắc không biết đứa trẻ đói đến mức nào để người mẹ có thể "dũng cảm" bất chấp mọi ánh nhìn của người xung quanh như thế.

Mẹ vừa chạy xe vừa cho con bú giữa đường - Ảnh: FB

Hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội được một tài xế ô tô ghi lại. Không chỉ cho con bú giữa đường, người phụ nữ còn tiếp tục hành động này suốt một quãng đường dài trong khi vẫn lái xe vù vù. Hành động của người phụ nữ khiến những người chứng kiến không khỏi lo lắng cho sự an toàn của cả 2 mẹ con.

Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số người cho rằng người mẹ hành động phản cảm, số khác lại tỏ ra thông cảm với muôn nỗi vất vả của người phụ nữ có con mọn.

Bức ảnh nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: FB

"Chị này táo bạo nhỉ"; "Bản năng của phụ nữ là làm mẹ. Con đói con khóc mới quan trọng chứ người ngoài nhìn thì có là gì đâu"; "Mình chỉ thấy hành động này nguy hiểm thôi chứ chẳng có gì là phản cảm"; "Cho con ăn thôi chứ có khoe thân khoe ngực đâu mà nói người ta phản cảm"; "Người mẹ không nên làm như vậy"; "Chắc con khóc dữ quá nên người mẹ mới phải làm vậy. Nhưng sao không dừng hẳn xe lại cho an toàn nhỉ"..., dân mạng bình luận.

Hình ảnh nhận triệu like sau trận Philippines - Việt Nam: Mẹ vừa cổ vũ bóng đá vừa cho con bú Hết mình cổ vũ đội nhà nhưng nữ cổ động viên vẫn không quên nhiệm vụ cho con bú. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này nhận được không ít sự chú ý từ cộng đồng mạng.

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