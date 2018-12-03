Hình ảnh nhận triệu like sau trận Philippines - Việt Nam: Mẹ vừa cổ vũ bóng đá vừa cho con bú

Hết mình cổ vũ đội nhà nhưng nữ cổ động viên vẫn không quên nhiệm vụ cho con bú. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này nhận được không ít sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Thông thường, sau mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam, bên cạnh các cầu thủ thì người chiếm sóng mạng xã hội thường là các hot girl xinh đẹp, ăn mặc hấp dẫn. Tuy nhiên, sau trận đấu tối qua (2/12), tâm điểm chú ý đổ dồn về hai cổ động viên vô cùng đặc biệt.

Trong trận đấu Việt Nam giành chiến thắng trước đối thủ Philippines với tỷ số 2 – 1, bức ảnh một bà mẹ trẻ có gương mặt xinh đẹp mặc áo cờ đỏ sao vàng vừa cho con bú vừa cổ vũ đội tuyển nước nhà trong một quán bia được cư dân mạng liên tục chia sẻ.

Bức ảnh gây 'bão' mạng xã hội sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Philippines tối qua - Ảnh: Facebook

Đứa trẻ còn rất nhỏ nhưng cũng được mẹ đưa theo đi cổ vũ ‘các chú cầu thủ’. Trên người bé cũng diện trang phục đỏ cổ vũ như bao cổ động viên khác.

Nhiều giờ qua, đây được xem là một trong những hình ảnh phản ánh tình yêu nồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam dành cho đội bóng nước nhà.

“Yêu quá Việt Nam ơi, dễ thương hết sức. Niềm đam mê bóng đá thì không phân biệt tuổi tác, cháu mau ăn chóng lớn để đi bão cùng cô chú nha”, N.B bình luận.

“Dù dễ thương nhưng cũng nhắc nhở nhẹ ba mẹ cháu một chút, ngoài đường đông người, bé lại còn nhỏ nên các bậc cha mẹ phải cẩn thận đừng để cháu bị thương”, A.M nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Hai mẹ con chị sáng nhất đêm này rồi, vậy mới thấy tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam lớn đến nhường nào. Hy vọng trong những vòng sau, đội tuyển nước nhà sẽ tiếp tục chiến thắng để không phụ lòng của cổ động viên”, L.K tự hào.

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