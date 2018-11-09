Người mẹ trẻ bị nổ túi ngực khi cho con bú: Chi hàng trăm triệu nhưng vẫn suýt mất mạng

Mặc dù chi hơn 170 triệu đồng để phẫu thuật nhưng người mẹ trẻ này vẫn phải chịu biến chứng, suýt gây nguy hiểm cho con trai vì nổ túi ngực khi cho bé bú.

Để có thân hình đầy đặn, cô gái trẻ đã quyết tâm nâng ngực mà không biết rằng quyết định này suýt khiến cô ân hận cả đời.

Sau khi kết hôn, cô Đ. (28 tuổi) sinh được một bé trai vô cùng kháu khỉnh. Để con có thể phát triển tốt, Đ. quyết định nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tuần cho con bú, Đ. phát hiện ngực mình bị cứng lại, đỏ tấy kèm theo cảm giác đau đớn.

Túi ngực của Đ. bị vỡ trong lúc cho con bú - Ảnh: Internet

Sau đó không lâu, người nhà phát hiện Đ. ngất xỉu khi đang cho con bú. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết túi độn ngực của Đ. đã bị nổ. Vùng ngực sưng tấy, biến dạng nghiêm trọng vì dung dịch trong túi tràn ra ngoài.

Các bác sĩ còn cho biết thêm, vì túi độn ngực của Đ. đã sử dụng lâu năm, cùng với việc mang thai và cho con bú nên dẫn đến việc nổ túi độn ngực. Chính vì vậy, Đ. cần phải phẫu thuật gấp để loại bỏ nếu không sẽ gây nhiễm trùng, ảnh hưởng đến tính mạng. Biết được sự thật này, chồng của Đ. vô cùng tức giận vì trước giờ cô luôn giấu gia đình chồng việc từng phẫu thuật ngực.

Mặc dù chi hơn 5 vạn tệ (khoảng 170 triệu đồng) nhưng người mẹ trẻ Trung QUốc vẫn phải chịu cái kết đắng - Ảnh: Internet

Đ. còn kể thêm, trước đó bác sĩ thẩm mỹ luôn cam kết chất lượng túi độn và đảm bảo việc phẫu thuật không ảnh hưởng đến chuyện mang thai hay cho con bú. Tuy nhiên, chỉ sau 5 năm cô đã gặp sự cố đáng tiếc, suýt mất mạng và gây nguy hiểm cho con trai của mình.

Sau chuyện này, gia đình chồng cô vô cùng tức giận, yêu cầu cô lập tức ký vào đơn ly hôn.

Theo các chuyên gia, túi độn ngực sau nhiều năm phẫu thuật có thể xuất hiện tình trạng rò rỉ chất độn hoặc vỡ nếu dùng loại kém chất lượng.

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