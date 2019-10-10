Sau nửa năm hẹn hò qua mạng, chàng trai gặp bạn gái ngoài đời và sốc nặng khi chứng kiến nhan sắc thật của cô.

Trong thời đại 4.0, việc hẹn hò qua mạng không còn lạ lẫm nữa. Rất nhiều cặp đôi đã nên duyên dù ở cách xa nhau cả ngàn cây số. Thế nhưng cũng chính vì chưa một lần gặp mặt nên không ít những tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra, tiêu biểu như câu chuyện dưới đây. Xiaofeng là một chàng trai trẻ người Trung Quốc. Nửa năm trước, anh có quen biết với một cô gái qua mạng xã hội WeChat. Xiaofeng cho biết cô bạn gái này tính tình hiền dịu, thông minh và hài hước, cách nói chuyện cũng rất dễ nghe. Ngoài ra, anh Xiaofeng luôn tự hào quen được cô gái xinh đẹp khi thấy những bức ảnh lung linh mà cô đăng lên mạng xã hội.

Xiaofeng luôn tự hào khi thấy bạn gái khoe lên mạng những bức ảnh lung linh, cho thấy cô có ngoại hình sáng sủa, xinh đẹp với nước da trắng mịn, đôi mắt to, khuôn mặt cân đối - Ảnh: Weibo Nam thanh niên si mê bạn gái tới mức in ảnh cô rồi đặt trên bàn máy tính của mình. Cô gái này cũng chưa bao giờ đòi hỏi Xiaofeng phải gửi tiền hay quà cáp gì cho mình cả. Xiaofeng rất hạnh phúc vì có cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện. Sau nửa năm yêu đương qua mạng, cặp đôi quyết định hẹn gặp nhau ngoài đời. Cô gái đã chủ động đi tàu đến chỗ của bạn trai. Những tưởng tình yêu của đôi trẻ sẽ đơm hoa kết trái, không ngờ Xiaofeng phát hiện mình đã ăn một cú lừa thế kỷ.

Ngay khi thấy bạn gái bước ra từ nhà ga, Xiaofeng đã sốc tới mức định quay người bỏ chạy vì ngoại hình ngoài đời của cô "một trời một vực" so với trên mạng. Nhan sắc thật khiến chàng trai ngã ngửa - Ảnh: Weibo Cô gái này nói chuyện suồng sã, làn da sần mụn, không trắng mịn và cân đối như trên ảnh. Tuy thất vọng nhưng Xiaofeng vẫn quyết định mời cô đi ăn. Không rõ sau đó, cặp đôi này có tiếp tục mối quan hệ của mình hay không. Câu chuyện dở khóc dở cười của Xiaofeng hiện đang gây xôn xao mạng xã hội. Có người cho rằng cô gái đã cố tình lừa dối bạn trai bằng những bức ảnh chỉnh sửa quá lố, có người lại cho rằng anh Xiaofeng đã quá kén chọn và để tâm tới hình thức bởi nhan sắc thật của cô gái này cũng không đến nỗi nào. "Video call cho nhau thì đã không sốc đến thế"; "Mấy app sống ảo nợ đàn ông chúng tôi một lời xin lỗi"; "Chẳng qua cô gái này không trang điểm thôi"; "Lần đầu gặp người ta mà cố tình để mặt mộc, ăn mặc xuề xòa thì cũng đáng trách lắm";..., dân mạng bình luận.

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