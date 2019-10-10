Hẹn hò qua mạng, nam thanh niên sốc nặng khi chứng kiến nhan sắc thật của bạn gái

Thế giới 10/10/2019 15:14

Sau nửa năm hẹn hò qua mạng, chàng trai gặp bạn gái ngoài đời và sốc nặng khi chứng kiến nhan sắc thật của cô.

Trong thời đại 4.0, việc hẹn hò qua mạng không còn lạ lẫm nữa. Rất nhiều cặp đôi đã nên duyên dù ở cách xa nhau cả ngàn cây số. Thế nhưng cũng chính vì chưa một lần gặp mặt nên không ít những tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra, tiêu biểu như câu chuyện dưới đây.

Xiaofeng là một chàng trai trẻ người Trung Quốc. Nửa năm trước, anh có quen biết với một cô gái qua mạng xã hội WeChat. Xiaofeng cho biết cô bạn gái này tính tình hiền dịu, thông minh và hài hước, cách nói chuyện cũng rất dễ nghe. Ngoài ra, anh Xiaofeng luôn tự hào quen được cô gái xinh đẹp khi thấy những bức ảnh lung linh mà cô đăng lên mạng xã hội.

hen ho qua mang 1
Xiaofeng luôn tự hào khi thấy bạn gái khoe lên mạng những bức ảnh lung linh, cho thấy cô có ngoại hình sáng sủa, xinh đẹp với nước da trắng mịn, đôi mắt to, khuôn mặt cân đối - Ảnh: Weibo

Nam thanh niên si mê bạn gái tới mức in ảnh cô rồi đặt trên bàn máy tính của mình. Cô gái này cũng chưa bao giờ đòi hỏi Xiaofeng phải gửi tiền hay quà cáp gì cho mình cả. Xiaofeng rất hạnh phúc vì có cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện.

Sau nửa năm yêu đương qua mạng, cặp đôi quyết định hẹn gặp nhau ngoài đời. Cô gái đã chủ động đi tàu đến chỗ của bạn trai. Những tưởng tình yêu của đôi trẻ sẽ đơm hoa kết trái, không ngờ Xiaofeng phát hiện mình đã ăn một cú lừa thế kỷ.

Ngay khi thấy bạn gái bước ra từ nhà ga, Xiaofeng đã sốc tới mức định quay người bỏ chạy vì ngoại hình ngoài đời của cô "một trời một vực" so với trên mạng.

hen ho qua mang 2
Nhan sắc thật khiến chàng trai ngã ngửa - Ảnh: Weibo

Cô gái này nói chuyện suồng sã, làn da sần mụn, không trắng mịn và cân đối như trên ảnh. Tuy thất vọng nhưng Xiaofeng vẫn quyết định mời cô đi ăn. Không rõ sau đó, cặp đôi này có tiếp tục mối quan hệ của mình hay không.

Câu chuyện dở khóc dở cười của Xiaofeng hiện đang gây xôn xao mạng xã hội. Có người cho rằng cô gái đã cố tình lừa dối bạn trai bằng những bức ảnh chỉnh sửa quá lố, có người lại cho rằng anh Xiaofeng đã quá kén chọn và để tâm tới hình thức bởi nhan sắc thật của cô gái này cũng không đến nỗi nào.

"Video call cho nhau thì đã không sốc đến thế"; "Mấy app sống ảo nợ đàn ông chúng tôi một lời xin lỗi"; "Chẳng qua cô gái này không trang điểm thôi"; "Lần đầu gặp người ta mà cố tình để mặt mộc, ăn mặc xuề xòa thì cũng đáng trách lắm";..., dân mạng bình luận.

Sau đám cưới xa hoa, chú rể bỏ trốn, để mặc cô dâu với món nợ khổng lồ

Sau đám cưới xa hoa, chú rể bỏ trốn, để mặc cô dâu với món nợ khổng lồ

Sau khi tổ chức đám cưới lộng lẫy tại nhà hàng sang trọng, chú rể bỏ trốn cùng tiền sính lễ, để mặc cô dâu cùng món nợ khổng lồ.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện hy hữu câu chuyện hài hước câu chuyện dở khóc dở cười

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 2 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 2 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích