Màn sàm sỡ phù dâu tập thể trá hình náo hôn tại một đám cưới gần đây khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Theo quan niệm của người Trung Quốc, "náo hôn" hay còn gọi là "náo động phòng" là truyền thống mang ý nghĩa tốt, giúp các cặp vợ chồng xua đi cảm giác ngại ngùng và gần gũi nhau hơn. Sở dĩ có phong tục này là vì trước đây các cuộc hôn nhân đều là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", có không ít cặp đôi đến tận ngày cưới mới biết mặt nhau. Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây, phong tục này ở một số đám cưới bị biến tướng đến mức phản cảm, tạo thành những trò đùa vô cùng lố bịch. Không chỉ có cô dâu, chú rể phải chịu trận mà đôi khi phù dâu, phù rể cũng trở thành nạn nhân.

Mới đây, màn sàm sỡ phù dâu tập thể trá hình náo hôn tại một đám cưới ở Quảng Đông (Trung Quốc) một lần nữa lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Clip sàm sỡ phù dâu khiến người xem phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip Theo hình ảnh trong clip, 4 phù rể bắt 1 phù dâu nhốt vào phòng rồi thay phiên nhau sờ soạng, thậm chí nằm đè hẳn lên người cô. Nữ phù dâu cố gắng chống trả nhưng vô ích. Những gã đàn ông vừa cười đùa khả ố vừa sàm sỡ phù dâu, tạo nên khung cảnh không khác gì một vụ cưỡng bức tập thể.

Cảnh tượng chẳng khác gì vụ cưỡng hiếp tập thể - Ảnh cắt từ clip Ở một phân đoạn khác trong đoạn clip, dàn phù dâu, phù rể chơi trò chuyền giấy bằng miệng. Một rể phụ làm rơi miếng giấy xuống đất nhưng vẫn cố gắng tiến tới hôn môi một phù dâu. Cô gái nhanh chóng né tránh nên chỉ bị hôn vào má. Phù rể lợi dụng hôn môi phù dâu - Ảnh cắt từ clip Sau đó, rể phụ đòi chơi lại rồi cưỡng chế hôn phù dâu, bất chấp người này chống trả. Những người xung quanh chỉ đứng nhìn và cười hùa theo. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. "Cả đám con người mà hành xử như thú vật vậy"; "Tôi thấy những việc này ngày càng nhiều, thật ghê tởm!"; "Thật bệnh hoạn"; "Vài năm tù vẫn quá nhẹ, không đủ răn đe bọn chúng"; "Náo hôn rất vui, những kẻ biến thái này đã làm tục lệ tốt trở nên kinh tởm";..., dân mạng Trung Quốc bình luận.

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