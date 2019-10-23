Góc hài hước: Bị con nhỏ cản trở chuyện 'yêu', vợ chồng trẻ nghĩ ra cách siêu bá đạo

Câu chuyện hài hước xoay quanh vấn đề chăn gối của vợ chồng trẻ khi ngủ cùng con nhỏ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Sinh con không chỉ khiến các cặp vợ chồng bị đảo lộn giờ giấc sinh hoạt, thói quen trong cuộc sống mà ngay cả chuyện gần gũi vợ chồng cũng gặp khó khăn. Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp nhưng mỗi khi muốn "yêu", không ít cặp đôi vẫn đôi vẫn phải lén lút, rón rén vì sợ bị con phát hiện.

Mới đây, một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã nghĩ ra cách giải quyết cho tình huống này và chia sẻ lên một nhóm kín trên Facebook chuyên về chăm sóc con nhỏ.

Cô vợ tên Jinjiang kể rằng mình có một đứa con hơn 2 tuổi nhưng vì chưa yên tâm nên vẫn cho con ngủ chung giường với hai vợ chồng.

Câu chuyện hài hước xoay quanh vấn đề chăn gối của vợ chồng trẻ khiến cộng đồng mạng cười ngất - Ảnh: FB

Cứ mỗi lần muốn "yêu", hai vợ chồng lại sợ con thức giấc hoặc con nhìn thấy cảnh tượng nhạy cảm. Sau nhiều ngày bức bối, cuối cùng cặp vợ chồng đã nghĩ ra một cách vô cùng "bá đạo" để có thể yên tâm "hành sự" mà không bị con phát hiện.

Cặp đôi đã gom tất cả những thứ có trên giường, bao gồm chăn, gối và cả gấu bông rồi xếp chồng lên nhau, tạo thành một "bức tường khổng lồ" ngăn cách đứa trẻ và hai vợ chồng.

"Là vợ chồng hợp pháp nhưng cứ mỗi lần muốn gần gũi là chúng tôi lại phải lén lút, sợ sệt như đang đi ngoại tình vậy. Rất may là 'bức tường' này đã phát huy tác dụng tốt suốt thời gian qua. Vấn đề nan giải của hai vợ chồng đã được giải quyết", chia sẻ hài hước của chị Jinjiang trên Facebook.

Câu chuyện hài hước của chị Jinjiang nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Nhiều cặp vợ chồng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với tình huống khó xử của chị Jinjiang, đồng thời bình luận về cách làm vừa sáng tạo vừa hài hước này.

"Quá đỉnh luôn á!"; "Đáng học hỏi"; "Sau này đứa trẻ lớn lên sẽ hỏi bố mẹ sao con luôn cảm thấy có động đất khi đang ngủ"; "Trẻ khoảng 3 tuổi là cho ngủ riêng được rồi. Trẻ con khôn lắm, bố mẹ chẳng giấu được đâu"; "Bố mẹ nên chú ý vấn đề nhạy cảm này. Nếu để con trẻ nhìn thấy chúng rất dễ nhận thức sai lệch về tình dục và giới tính"...

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