Không có khẩu trang, chồng lấy áo ngực của vợ bịt mặt khiến dân mạng cạn lời

Sợ ô nhiễm không khí, anh chồng lấy áo ngực của vợ bịt mặt thay cho khẩu trang nhằm chống bụi. Hình ảnh đang được dân mạng chia sẻ và bàn tán xôn xao.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin về ô nhiễm không khí khiến nhiều người lo lắng. Chính vì vậy, những người thường xuyên di chuyển bên ngoài lúc nào cũng phải đeo khẩu trang để hạn chế tối đa việc hít phải những nguy hiểm từ khói bụi độc hại.

Người đàn ông trong bức ảnh dưới đây có lẽ cũng ý thức được việc đó nên đã trang bị khẩu trang khi chạy xe máy ngoài đường. Thế nhưng người xem bỗng cảm thấy có gì đó sai sai vì thứ người đàn ông dùng bịt miệng rõ ràng chẳng phải khẩu trang.



Sợ ô nhiễm không khí, chồng bịt mặt bằng áo ngực của vợ ra đường - Ảnh: FB

Hình ảnh hài hước này đang được lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội. Người đàn ông sử dụng áo ngực để che chắn khuôn mặt khỏi khói bụi. Và để an toàn hơn, người này còn sử dụng hẳn 2 cái áo ngực.

"Nhớ giữ an toàn cho bản thân trong những ngày ô nhiễm không khí như thế này nhé các chàng trai. Đặc biệt, nhớ phải mang đồ bảo vệ trước khi ra đường", dòng chú thích đi kèm bức ảnh khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Dân mạng dành nhiều lời khen cho ý thức bảo vệ bản thân của người đàn ông. Tuy nhiên việc dùng áo ngực thay khẩu trang khi ra đường vừa kỳ cục vừa không có tác dụng bảo vệ đường hô hấp.

"Haha nhìn hình này cười muốn xỉu"; "Ông chú này có ý thức bảo vệ bản thân đấy, mà tại làm sai cách thôi"; "Đúng là cái khó ló cái khôn"; "Bó tay ông chú luôn"; "Chắc lấy của vợ ra xài đây mà"..., dân mạng bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cho biết phải mua đúng khẩu trang thì mới có tác dụng phòng độc, bụi. Loại khẩu trang thực sự có tác dụng phải bọc hết toàn bộ phần mũi và miệng, chỉ cho phép không khí đi qua bộ lọc. Mặt dù người dùng sẽ cảm thấy thở không được thoải mái nhưng đây là cách tốt nhất chống lại ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe.

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