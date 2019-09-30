Cho con uống sữa trên tàu, mẹ trẻ gây bão mạng vì sở hữu thân hình quá nóng bỏng

Người mẹ trẻ ăn mặc gợi cảm để lộ vòng một lấp ló. Cô thoải mái vươn người sang ghế bên cạnh để chăm sóc cho đứa bé đang bú sữa bình mà không quan tâm đến chuyện có những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh bà mẹ cho con bú trên tàu. Sự việc vốn đơn giản bỗng gây bão mạng vì người mẹ ăn mặc gợi cảm và sở hữu thân hình quá đỗi nóng bỏng.

Cho con uống sữa trên tàu, mẹ trẻ gây bão mạng vì phong cách ăn mặc gợi cảm - Ảnh: FB

Người mẹ mặc áo đỏ, cổ khoét sâu để lộ vòng một lấp ló. Cô thoải mái vươn người sang ghế bên cạnh để chăm sóc cho đứa bé đang bú sữa bình mà không quan tâm đến chuyện có những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Sau khi những hình ảnh gợi cảm của bà mẹ trẻ được đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng Đài Loan đã đưa ra nhiều bình luận trái chiều.

Người phụ nữ sở hữu thân hình chuẩn đáng ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Một số người cho rằng bà mẹ trẻ ăn mặc phản cảm, số khác lại ngưỡng mộ vóc dáng của cô khi vừa sinh con mà đã gọn gàng và thoải mái mặc đồ gợi cảm được như thế.

"Thân hình đáng ngưỡng mộ quá. Nhiều người sinh xong mãi chẳng giảm được cân nên không dám mặc đồ mát mẻ"; "Con còn nhỏ vậy mà ăn mặc hớ hênh như thế kể ra cũng ngượng nhỉ"; "Tôi cho rằng cách ăn mặc này không phù hợp nơi công cộng"; "Thời đại nào rồi còn xét nét chuyện ăn mặc"; "Mình thấy bà mẹ rất đẹp và gợi cảm"..., dân mạng nhận xét.

Người mẹ trẻ rất thích tập gym để gìn giữ vóc dáng - Ảnh: FB

Gia đình nhỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Không lâu sau đó, cư dân mạng đã tìm ra danh tính bà mẹ trong ảnh. Trên trang cá nhân, người mẹ trẻ này cũng thường xuyên khoe triệt để thân hình nóng bỏng của mình.

Đứng bán trà sữa, cô gái mặc bikini khoe vòng một khủng khiến dân mạng 'nháo nhào' Bức ảnh cô gái mặc bikini đứng bán trà sữa đang được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng cô nàng ăn mặc hở hang và nghiện khoe thân thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cho-con-uong-sua-tren-tau-me-tre-gay-bao-mang-vi-so-huu-than-hinh-qua-nong-bong-339490.html