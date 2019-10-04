Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình nhưng không ra tay đánh ghen mà bình tĩnh nói chuyện phải trái. Tuy nhiên người chồng lại lớn tiếng mắng chửi vợ khiến dân mạng bất bình.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip vợ bắt quả tang chồng ngoại tình khiến cư dân mạng xôn xao. Thình lình ập đến nhà của kẻ thứ ba, chị vợ cay đắng bắt gặp chồng và bồ nhí đang trong tình trạng thiếu vải.

Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình - Ảnh: Weibo

Bồ nhí bị vợ bắt gặp trong tình trạng thiếu vải - Ảnh: Weibo

Hình ảnh lan truyền trên Weibo cho thấy cô tình nhân mặc đồ mát mẻ, ngồi một góc khóc lóc tỏ vẻ đáng thương, cố lấy tay che mặt khỏi camera nhưng bị ngăn lại. Còn người chồng thì cởi trần, chỉ mặc độc quần nhỏ, liên tục tỏ thái độ mắng chửi lại vợ.

Bắt quả tang chồng và bồ nhí đang ân ái nhưng vợ không ra tay đánh ghen dã man mà vẫn bình tĩnh nói chuyện phải trái.

Cách xử lý của người vợ nhận về nhiều bình luận đồng tình từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều cho rằng người có lỗi lớn nhất là gã chồng lăng nhăng, bị bắt quả tang vẫn chẳng thèm tỏ ý hối cải hay ăn năn hối hận, thậm chí còn lên mặt chửi bới lại vợ.

"Ủng hộ cách xử lý của cô vợ"; "Kệ xác đôi 'cẩu nam nữ' đó hú hí đi. Phụ nữ nên lo cho bản thân và con cái, không cần phí sức với những người không đáng"; "Đánh ghen vừa mất mặt vừa vi phạm pháp luật"; "Gã chồng trơ trẽn thật sự, ngoại tình rành rành còn mắng chửi vợ";..., dân mạng bình luận.

Bị đánh ghen nhừ tử giữa đường, bồ nhí mặt dày hỏi nhân tình: 'Anh chọn vợ hay chọn em?' Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip vợ đánh ghen bồ nhí giữa đường. Sau khi bị chị vợ đánh một trận nhừ tử, bồ nhí còn mặt dày hỏi người chồng: "Anh nói rõ ràng đi, anh chọn vợ hay chọn em?".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-bat-qua-tang-ngoai-tinh-chong-mang-chui-vo-de-benh-bo-nhi-339963.html