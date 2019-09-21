Theo chủ nhân đoạn clip, cô vợ đang đi trên đường thì vô tình bắt gặp bồ nhí của chồng. Lửa ghen bốc lên, người vợ lao vào tát tới tấp, đè cô bồ ra giữa đường đánh ghen kinh hoàng khiến những người chứng kiến khiếp sợ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip vợ đánh ghen bồ nhí kinh hoàng giữa đường thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Hình ảnh trong clip cho thấy cô vợ trong trang phục áo đen ngồi lên người "tiểu tam", túm tóc tát không thương tiếc. Cô bồ nhí mặc váy xanh bị đánh đến choáng váng, không thể làm gì ngoài việc cố vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của người vợ.

Cô vợ đánh ghen chán chê thì anh chồng mới xuất hiện. Anh ta dịu dàng ôm nhân tình, còn giúp cô nhặt túi xách lên.

Anh chồng ôm ấp, an ủi bồ nhí - Ảnh: Weibo

Đáng nói, kẻ thứ ba còn mặt dày lên tiếng hỏi: "Anh nói rõ ràng đi, anh chọn vợ hay chọn em?". Người chồng im lặng không đáp, sau đó người vợ kéo chồng đi, chỉ còn mỗi cô bồ đứng khóc thút thít.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip được dân mạng chia sẻ nhiệt tình và bàn tán vô cùng xôn xao.

- Cô vợ đánh tiểu tam làm gì? Đánh được cô này thì lão chồng lại đi với cô khác thôi. Căn nguyên nằm ở tên chồng lăng nhăng, người vợ nên xử lý chồng mình hơn là đánh ghen giữa đường thế này.

- Cô bồ nhí hoàn toàn có thể kiện cô vợ tội hành hung và làm nhục. Đáng lẽ người vợ không nên hành động dại dột vậy.

- Cùng là phụ nữ, có cần phải vì người đàn ông không ra gì mà làm khổ nhau vậy không?

Hành động của người vợ nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh cắt từ clip

- Phá hoại gia đình người khác thì bị đánh là đúng rồi, oan ức gì? Rõ ràng cô ta biết anh này đã có vợ mà vẫn chen vào, còn lớn tiếng hỏi người ta chọn vợ hay chọn mình nữa chứ.

- Người vợ trong đoạn clip chắc hẳn vì quá phẫn nộ, uất ức nên mới ra tay mạnh bạo như vậy.

- Bị cắm sừng cũng phải tỉnh táo nha các chị ơi.

- Thiết nghĩ người phụ nữ nào cũng ý thức được hành vi đánh ghen này chẳng ra gì, nhưng vì uất ức quá nên không nhịn được.

- Tội nghiệp cô vợ, đánh ghen là thể hiện sự bất lực không thể khiến chồng quay về bên mình, nên mới trừng phạt bồ nhí của chồng cho hả dạ.

Hiện đoạn clip đánh ghen kinh hoàng vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bình luận.