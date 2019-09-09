Sự việc được chính cô em chồng tên L.H. kể lại. Cô cho biết hiện đang rất căm ghét anh trai mình và thương cho chị dâu số khổ.

Thời gian vừa qua xảy ra không ít những vụ đánh ghen dã man, ầm ĩ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đây có lẽ là phản ứng thường thấy của các bà vợ khi phát hiện chồng ngoại tình . Thế nhưng người vợ trong câu chuyện dưới đây lại chọn cách "dằn mặt" kẻ thứ ba nhẹ nhàng mà thâm sâu, được cộng đồng mạng tán thưởng nhiệt liệt.

Vì anh trai H. giấu giếm chuyện có vợ con nên cô gái kia tưởng anh còn độc thân. Cả hai qua lại được một thời gian thì người vợ phát hiện. Không ngờ chị vẫn tỏ ra bình tĩnh, chăm lo nhà cửa, chồng con như bình thường.

"Anh chị mình đã có hai con, cháu lớn 2 tuổi, bé thứ hai 1 tuổi. Chưa bao giờ mình ghét anh trai như lúc này, chị dâu từ lúc về nhà mình lo toan, gánh vác mọi chuyện, đối xử với bố mẹ và mình rất tốt. Chị chưa bao giờ làm phật lòng ai trong nhà, thế mà anh mình lại khốn nạn như thế này. Anh ấy quen cô khác do đứa bạn giới thiệu mua bán gì đấy, không hiểu sao hai người qua lại với nhau, được một thời gian thì chị mình phát hiện", trích bài viết của L.H.

"Chị tuyệt nhiên không chất vấn, trách móc, càng chẳng ghen tuông hay tìm kẻ thứ 3 cho một trận nên cả nhà mình không ai biết chuyện. Mãi cho đến đợt thằng cu thứ hai ốm nặng, đưa đi bệnh viện, gọi anh trai mang đồ vào viện, nhưng anh lại chửi chị, chị bật loa ngoài mẹ mình nghe rồi khóc nức nở. Mẹ gặng hỏi mãi xem có chuyện gì chị mới kể. Khi mọi chuyện vỡ lở, cô ta có nhắn tin cho chị bảo họ đã chấm dứt, cô không hề biết anh mình có gia đình rồi và xin lỗi", L.H. kể.

Điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là cách cư xử có văn hóa, xứng danh "chính cung" của chị vợ. Người phụ nữ đã gửi tin nhắn cho nhân tình của chồng, nội dung không hề chửi bới, trách móc và chỉ muốn nhắc nhở, cảm ơn khiến kẻ thứ ba không thốt được lời nào.

"Chị nhắn không phải để hạch sách hay chửi mắng gì em cả. Chị nhắn từ sự đồng cảm. Chị và em đều là hai người không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. À không, em có thể có hạnh phúc khác, nhưng với chị, hạnh phúc trọn vẹn khi được ở bên hai con trai bé bỏng và anh H. thì giờ đã không thể.

Chị chọn kết thúc, thế là cả em và chị đều chọn nhầm người đúng không? Anh ấy từ bỏ gia đình để đến với em, vì em xinh đẹp, tài giỏi, quyến rũ… Nhưng em đừng quên, trước kia chị cũng trẻ đẹp như em, không phải chị tự tin mà nói thế đâu…Anh ấy vẫn chán và bỏ chị, thì em có bao giờ nghĩ rồi sẽ có ngày anh ấy từ bỏ em đến với người khác không?

Em còn trẻ đẹp, tài giỏi, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc với người đàn ông tử tế chứ không phải hạnh phúc cướp từ tay người khác...", nội dung đoạn tin nhắn của cô vợ được L.H. đăng tải.

Những tin nhắn được đánh giá là cực kỳ cao tay của chị vợ khiến cư dân mạng phải nể phục - Ảnh: FB

Người vợ cũng khẳng định dù bạn bè khuyên nên đánh ghen kẻ thứ 3 một trận, nhưng chị cho rằng dù có làm nhục cô gái kia thì gia đình vẫn không thể hàn gắn. Chính chị cũng hiểu rằng kẻ có lỗi lớn nhất chính là gã chồng bội bạc của mình.

Ngay khi được đăng tải, câu chuyện đã khiến hội chị em dậy sóng. Hầu hết các bình luận đều ủng hộ cách ứng xử cao tay của chị vợ.

"Đánh ghen bồ nhí của chồng thì công nhận sướng tay thật đấy. Nhưng đánh xong thì sao, tình cảm vợ chồng cũng đâu có hàn gắn lại được, bản thân thì mất mặt. Nói chung mình ủng hộ cách làm của chị vợ", tài khoản H.L. bình luận.

"Hiếm ai có thể bình tĩnh được như chị này, quá khâm phục. Mấy chị lôi bồ nhí ra đường chửi rủa đánh ghen, bản thân thì đầu bù tóc rối, đau khổ vật vã hãy nhìn thế này mà học tập đi", tài khoản P.T. bày tỏ.

Hiện câu chuyện đánh ghen có một không hai này vẫn nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng.