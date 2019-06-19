Sáng nay (19/6), trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cô gái trẻ nghi bị đánh ghen dã man thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đáng nói, cô gái trong ảnh được cho là chỉ mới 16 tuổi nhưng lại ngang nhiên cướp chồng người khác và bị chị vợ tìm tới dạy cho bài học nhớ đời.

Tài khoản K.N. được cho là cô vợ trong câu chuyện đã có những lời lẽ gay gắt trên trang cá nhân: "Đáng lẽ ra chị đã định không đăng lên rồi nhưng em vẫn thích đi khoe chiến tích và vẫn cãi là em không có gì với anh M. nên chị lại phải đăng.

Hình ảnh cho thấy cô gái đã bị đánh đập không ít, nằm gục dưới đường không đứng dậy nổi. Sau đó còn bị mọi người xung quanh chụp hình lại.

Lúc trước, mình có đăng 1 vụ phốt người yêu rũ bỏ trách nhiệm không nhận con, 1 phần thằng người yêu mình không nhận con là do bạn em này vào kích bác, trong thời gian đó, mình và anh M. này vẫn chưa dứt điểm hẳn. Nhưng cũng thời gian này, em này có cặp với anh M. và em gái này nhiều lần qua nhà anh M. chơi, quan hệ với nhau luôn. Bạn của em này có đăng cả status thách thức mình, nhưng sau khi nhận ra được đúng sai, thì bạn em này có nhắn tin cho mình để xin lỗi. Mình đã bỏ qua cho bọn này 1 lần rồi nhưng chúng nó vẫn cố tình thì mình không bỏ qua được.

Chúng mày làm gì mà tao không biết à? Có điều tao có muốn tìm gặp mày hay không, nghe chưa? Biết nó có vợ con rồi nhưng vẫn cố tình chen chân vào và tao đã nói rồi cái gì tao phải chịu đựng và làm con tao tổn thương thì tao không bao giờ bỏ qua cho 1 đứa nào hết. Bị tao đánh xong về vẫn đi khoe chiến tích và vẫn cãi là không có gì, vẫn muốn thách thức tao đúng không? Tao bảo rồi nếu ấm ức hay thích như nào thì cứ gọi cho tao, số đấy có rồi.

Tao luôn sẵn sàng đón tiếp mày, nứt mắt ra, sinh năm 2003 ranh con đã thích đi cặp kè với thằng có vợ con trong khi biết con nó chuẩn bị ra đời, thế thì tao chịu rồi. Muốn cặp kè với thằng nào thì tránh những thằng có vợ con hay có người yêu ra nhé. Tao đánh cảnh cáo 1 lần rồi vẫn ấm ức hay ý kiến gì thì gọi hẳn cho tao nhé!".

Cô gái bị tố cặp kè với người đàn ông đã có vợ con - Ảnh: FB

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đồng thời nhận về không ít ý kiến trái chiều.

"Bản thân mình không tán thành với hành vi đánh ghen gây tổn hại sức khỏe cũng như danh dự và nhân phẩm của người khác"; "Cô gái này cũng xinh đẹp mà sao dại dột cặp kè với người có vợ nhỉ"; "Đánh ghen là vi phạm pháp luật nhé"; "Trong mấy chuyện thế này mình luôn nghĩ lỗi lớn nhất là thuộc về người đàn ông"; "Nếu vợ chồng hạnh phúc thực sự thì chẳng có kẻ thứ ba nào xen vào được, vậy nên bạn phải xem lại mối quan hệ giữa vợ chồng bạn chứ không được đánh cô gái ra nông nỗi này"; "Ngày ngày thấy đánh ghen, phụ nữ khổ quá!"..., dân mạng bình luận.

Bức ảnh về vụ đánh ghen vẫn đang được chia sẻ trên mạng với tốc độ chóng mặt.