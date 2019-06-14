Người phụ nữ bị lừa dối tức tối đánh ghen chồng không thương tiếc. Còn cô bồ nhí nhân lúc không ai để ý đã lẻn ra cửa sau trốn đi mất.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh vợ đánh ghen chồng cực gay cấn trên xe buýt thu hút sự quan tâm của nhiều người. Gã chồng lăng nhăng chính là một nhân viên lái xe buýt, thản nhiên hú hí với nhân tình ngay trong lúc làm việc. Do nghi ngờ chồng ngoại tình nên người vợ đã âm thầm theo dõi nhằm bắt quả tang tại trận.

Theo một số nhân chứng, người vợ mặc áo trắng không nhịn được bức xúc đã nhảy thẳng lên ghế lái, túm tóc chồng đánh túi bụi vào đầu mặc những người xung quanh khuyên can. Người phụ nữ nhảy lên hẳn ghế lái, đánh liên tiếp vào đầu ông chồng tệ bạc - Ảnh cắt từ clip Cô bồ nhí lẳng lặng chuồn khỏi xe - Ảnh cắt từ clip Gã chồng mặc áo đỏ bị vợ tấn công bất ngờ nên phải dừng xe gấp, cúi người cố gắng né đòn ghen từ vợ. Còn cô vợ như dồn hết mọi ấm ức vào nắm đấm, vừa đánh chồng vừa quát tháo ầm ĩ: "Tôi đã đẻ cho ông 12 đứa con rồi còn muốn gì nữa. Sao ông có thể hủy hoại gia đình chỉ vì một con đàn bà".

Vụ chồng đánh ghen vợ trên xe buýt gây xôn xao truyền thông địa phương - Ảnh cắt từ clip Sau đó, người vợ còn định túm lấy cô nhân tình của chồng đang ngồi ở hàng ghế khách phía sau để trừng trị. Tuy nhiên, các hành khách khác đã khuyên tiểu tam rời đi do chuyến xe buýt đã bị đình trệ vì vụ đánh ghen. Ngay sau đó, cô tình nhân vội vàng lấy túi xách và chạy trốn bằng lối cửa sau. Theo Reuters, sự việc xảy ra tại Manile, Philippines. Một hành khách chia sẻ với giới truyền thông rằng sau khi xảy ra vụ đánh ghen, mọi người phải chuyển sang một chiếc xe khác. Cảnh sát cũng có mặt để giải quyết vụ xích mích tránh ùn tắc giao thông.

Bị túm tóc vì cặp kè với chồng người, bồ nhí kéo cả nhà đến đánh ghen ngược cô vợ khiến dân mạng phẫn nộ Anh chồng liên tục ngăn cản vợ, lo lắng nhân tình bé nhỏ bị thương. Ngay sau đó bảo vệ tòa nhà cùng cảnh sát đã có mặt can ngăn người vợ. Chứng kiến hình ảnh này, cư dân mạng vô cùng bức xúc.

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