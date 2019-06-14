Vợ túm tóc đánh ghen chồng trên xe buýt: 'Tôi đẻ cho ông 12 đứa con rồi còn muốn gì nữa'

Thế giới 14/06/2019 17:44

Người phụ nữ bị lừa dối tức tối đánh ghen chồng không thương tiếc. Còn cô bồ nhí nhân lúc không ai để ý đã lẻn ra cửa sau trốn đi mất.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh vợ đánh ghen chồng cực gay cấn trên xe buýt thu hút sự quan tâm của nhiều người. 

Gã chồng lăng nhăng chính là một nhân viên lái xe buýt, thản nhiên hú hí với nhân tình ngay trong lúc làm việc. Do nghi ngờ chồng ngoại tình nên người vợ đã âm thầm theo dõi nhằm bắt quả tang tại trận.

Theo một số nhân chứng, người vợ mặc áo trắng không nhịn được bức xúc đã nhảy thẳng lên ghế lái, túm tóc chồng đánh túi bụi vào đầu mặc những người xung quanh khuyên can.

Vợ túm tóc đánh ghen chồng trên xe buýt: 'Tôi đẻ cho ông 12 đứa con rồi còn muốn gì nữa' - Ảnh 1
Người phụ nữ nhảy lên hẳn ghế lái, đánh liên tiếp vào đầu ông chồng tệ bạc - Ảnh cắt từ clip
Vợ túm tóc đánh ghen chồng trên xe buýt: 'Tôi đẻ cho ông 12 đứa con rồi còn muốn gì nữa' - Ảnh 2
Cô bồ nhí lẳng lặng chuồn khỏi xe - Ảnh cắt từ clip

Gã chồng mặc áo đỏ bị vợ tấn công bất ngờ nên phải dừng xe gấp, cúi người cố gắng né đòn ghen từ vợ. Còn cô vợ như dồn hết mọi ấm ức vào nắm đấm, vừa đánh chồng vừa quát tháo ầm ĩ: "Tôi đã đẻ cho ông 12 đứa con rồi còn muốn gì nữa. Sao ông có thể hủy hoại gia đình chỉ vì một con đàn bà".

Vợ túm tóc đánh ghen chồng trên xe buýt: 'Tôi đẻ cho ông 12 đứa con rồi còn muốn gì nữa' - Ảnh 3

Vợ túm tóc đánh ghen chồng trên xe buýt: 'Tôi đẻ cho ông 12 đứa con rồi còn muốn gì nữa' - Ảnh 4
Vụ chồng đánh ghen vợ trên xe buýt gây xôn xao truyền thông địa phương - Ảnh cắt từ clip

Sau đó, người vợ còn định túm lấy cô nhân tình của chồng đang ngồi ở hàng ghế khách phía sau để trừng trị. Tuy nhiên, các hành khách khác đã khuyên tiểu tam rời đi do chuyến xe buýt đã bị đình trệ vì vụ đánh ghen. Ngay sau đó, cô tình nhân vội vàng lấy túi xách và chạy trốn bằng lối cửa sau. Theo Reuters, sự việc xảy ra tại Manile, Philippines.

Một hành khách chia sẻ với giới truyền thông rằng sau khi xảy ra vụ đánh ghen, mọi người phải chuyển sang một chiếc xe khác. Cảnh sát cũng có mặt để giải quyết vụ xích mích tránh ùn tắc giao thông.

Bị túm tóc vì cặp kè với chồng người, bồ nhí kéo cả nhà đến đánh ghen ngược cô vợ khiến dân mạng phẫn nộ

Bị túm tóc vì cặp kè với chồng người, bồ nhí kéo cả nhà đến đánh ghen ngược cô vợ khiến dân mạng phẫn nộ

Anh chồng liên tục ngăn cản vợ, lo lắng nhân tình bé nhỏ bị thương. Ngay sau đó bảo vệ tòa nhà cùng cảnh sát đã có mặt can ngăn người vợ. Chứng kiến hình ảnh này, cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   clip đánh ghen chồng ngoại tình đánh ghen trên xe buýt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích