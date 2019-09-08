Vợ uất ức đánh ghen bồ nhí dã man trong nhà nghỉ: 'Bao nhiêu lần mày nhơn nhơn, sướng chưa!'

Xã hội 08/09/2019 17:59

Phát hiện chồng đang ở cùng nhân tình, người vợ cùng hội chị em xông vào tận nơi đánh ghen dã man trong nhà nghỉ.

Cộng đồng mạng đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ bị nhóm người túm tóc, đánh ghen dã man trong nhà nghỉ khiến nhiều người xôn xao. 

Nội dung trong clip cho thấy, sau khi bắt quả tang cô gái qua lại với chồng mình, người vợ cùng hội chị em đã xông vào nhà nghỉ giật tóc đánh túi bụi. Bị nhóm phụ nữ đánh hội đồng, cô gái trẻ ngồi bệt dưới nền nhà chỉ biết dùng tay che kín mặt. Người vợ tát thẳng vào mặt cô gái, liên tục chửi bới: "Mày hết chỗ để đi à...".

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Cô gái bị đánh ghen dã man trong nhà nghỉ - Ảnh cắt từ clip

Chưa dừng lại ở đó, người vợ còn liên tục dùng chân đạp vào người, cầm dép đập tới tấp vào vai, đùi cô gái. Bị đánh đau, thậm chí giật tóc rất mạnh nhưng cô gái được cho là nhân tình chỉ biết khóc thút thít, dùng tay che mặt và co rúm người chịu trận. 

Đáng nói, trước đây người vợ từng phát hiện vụ việc và đã cảnh cáo cô gái nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn tiếp diễn.

"Để xem ngày mai còn dám đi cặp bồ với chồng người khác không. Đi bay với chồng người khác... Xem ai bênh mày, mày bị làm sao cũng không ai bênh, mày hiểu chưa. Bao nhiêu lần mà mặt mày còn nhơn nhơn, sướng chưa! Thích giật chồng người khác à", cô vợ vừa giật tóc, vừa đánh ghen dã man tình địch.

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Vụ đánh ghen dã man gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đánh một hồi, người vợ túm tóc yêu cầu cô nhân tình đứng dậy và lôi xuống tầng 1 của khách sạn. Tuy nhiên, sau đó vẫn tiếp tục giật tóc, đạp mạnh vào người rồi mắng chửi: "Mày biết mày hành tao bao nhiêu năm không? Sau lần này tao cho mẹ mày xem clip của mày xem mẹ mày có còn bênh mày được không".

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về vô số bình luận trái chiều. 

"Bao nhiêu trai tân không yêu lại đi đâm đầu vào người đã có gia đình thì phải chịu hậu quả thôi"; "Không hiểu nổi một số cô gái bây giờ, làm người đàng hoàng không muốn lại cứ muốn làm con giáp thứ 13"; "Lúc cặp kè với chồng người ta thì phải biết có ngày hôm nay chứ"; "Đây là hành vi vi phạm pháp luật"; "Làm ầm ĩ thế này chỉ khiến bản thân mất mặt hơn thôi";..., dân mạng bình luận.

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Cư dân mạng đang chia sẻ hình ảnh cô gái trẻ nghi bị đánh ghen giữa đường và bình luận nhiều ý kiến trái chiều.

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