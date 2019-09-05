Nghi án đánh ghen giữa đường: Cô gái lõa lồ trước mặt nhiều người vì bị lột gần hết quần áo

Xã hội 05/09/2019 14:43

Cư dân mạng đang chia sẻ hình ảnh cô gái trẻ nghi bị đánh ghen giữa đường và bình luận nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh cô gái trẻ bị túm tóc, lột đồ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Người đăng bức ảnh cho biết cô gái bị đánh ghen giữa đường vì cặp kè với người đã có gia đình. Sự việc được cho là xảy ra ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

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Cô gái bị túm tóc, lột gần hết quần áo nghi do bị đánh ghen giữa đường - Ảnh: FB

Cô gái trẻ bị một người phụ nữ túm tóc tra hỏi, bản thân cô thì chỉ biết ngồi cúi mặt chịu trận. Có lẽ đã có một trận đánh ghen kinh hoàng xảy ra nên cô gái mới đầu tóc rũ rượi, quần đã bị lột ra còn áo thì bị kéo xộc xệch hở hết cả nội y. Sự việc diễn ra ngay giữa chợ đông người qua lại thế nhưng không ai dám can ngăn.

Ngay sau khi được chia sẻ lên một số diễn đàn mạng xã hội, hình ảnh đã nhận về vô số bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Người cho rằng đây là kết cục xứng đáng dành cho "con giáp thứ 13", người lại phản đối hành vi đánh ghen dã man và đề nghị công an vào cuộc xử lý.

"Còn trẻ sao không kiếm trai tân mà yêu, lại cặp kè với người có gia đình để rồi nhận về kết cục ê chề thế này"; "Không có lửa sao có khói chứ"; "Đằng sau hình ảnh này là người vợ mất chồng, đứa con mất cha, gia đình tan nát"; "Đánh ghen là hành vi phạm pháp, đề nghị công an vào cuộc xử lý"; "Đây là tội làm nhục người khác rồi"; "Chị vợ dại dột quá, làm thế này có thể bị kiện ngược rồi đi tù luôn"; "Chuyện đâu còn có đó, đánh ghen giữa đường chỉ khiến bản thân thêm mất mặt thôi"; "Người có lỗi lớn nhất là gã chồng ngoại tình"..., dân mạng bình luận.

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Vụ việc cô gái 16 tuổi cặp kè với chồng người khác bị chị vợ đánh ghen giữa đường hiện đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình đánh ghen kinh hoàng

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