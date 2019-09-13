Người vợ cắt của quý của chồng lúc đang ngủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cảnh sát đang truy tìm người này.

Mới đây, vụ việc vợ cắt của quý của chồng ở Meru, bang Selangor, Malaysia thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Do ghen tuông, vợ cắt của quý của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ông Mohamad Nordin Abdullah (cảnh sát trưởng thủ phủ bang Perak, Malaysia) cho biết nạn nhân khoảng 40 tuổi, là người Sri Lanka. Người này đã bị vợ cắt đứt của quý tại ngôi nhà thuê ở Meru. Hiện nạn nhân bị thương nặng và đang được chữa trị tại bệnh viện Raja Permaisuri Bainun.

Theo New StraitsTimes, do ghen tuông, cô vợ đã dùng dao tấn công chồng khi đang ngủ, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cảnh sát đang truy tìm người phụ nữ này.

Cách đây không lâu, ở huyện Tân Trúc, Đài Loan cũng xảy ra vụ vợ cắt của quý của chồng gây xôn xao.

Đôi vợ chồng này dù đã ly hôn nhưng vẫn sống chung. Vì nghi ngờ chồng cũ "mèo mỡ" bên ngoài, người vợ đã dụ dỗ anh ta lên giường. Sau đó, cô đã nhanh tay dùng kéo cắt phăng của quý của chồng ném vào bồn cầu. Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên nạn nhân không kịp phản ứng gì. Chưa hết, người vợ tiếp tục tạt axit khiến nạn nhân sợ hãi trốn trong nhà vệ sinh.

Gây án xong, cô vợ bình tĩnh trở về phòng uống 50 viên thuốc ngủ với ý định tự tử. Nhân lúc này, người chồng đã gọi điện báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, người chồng đã mãi mãi không thể phục hồi như ban đầu.

Vợ cuồng ghen cắt phăng ‘của quý’, tạt axit chồng cũ sau khi dụ lên giường Không chỉ bị vợ cắt của quý, người đàn ông còn bị tạt axit. Nạn nhân phải vào nhà vệ sinh tránh nạn và gọi điện báo cảnh sát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ghen-tuong-vo-canh-chong-ngu-roi-cam-keo-cat-phang-cua-quy-337699.html