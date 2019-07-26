Vợ cuồng ghen cắt phăng ‘của quý’, tạt axit chồng cũ sau khi dụ lên giường

Thế giới 26/07/2019 12:00

Không chỉ bị vợ cắt của quý, người đàn ông còn bị tạt axit. Nạn nhân phải vào nhà vệ sinh tránh nạn và gọi điện báo cảnh sát.

Được biết sự việc xảy ra vào ngày 24/7 vừa qua tại huyện Tân Trúc, Đài Loan. Sau khi được truyền thông đăng tải, vụ việc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng trong nước và thế giới.

Theo đó, hai vợ chồng này dù đã ly hôn nhưng vẫn sống chung. Vì nghi ngờ chồng cũ "mèo mỡ" bên ngoài, người vợ đã dụ dỗ anh ta lên giường. Sau đó, cô đã nhanh tay dùng kéo cắt phăng “cậu nhỏ” của chồng ném vào bồn cầu. Vì bị vợ cắt của quý quá nhanh nên nạn nhân không kịp phản ứng gì. Chưa hết, người vợ tiếp tục tạt axit khiến nạn nhân sợ hãi trốn trong nhà vệ sinh.

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Người đàn ông bị vợ cắt của quý, tạt axit vì lăng nhăng - Ảnh: Internet

Gây án xong, cô vợ bình tĩnh trở về phòng uống 50 viên thuốc ngủ với ý định tự tử. Nhân lúc này, người chồng đã gọi điện báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu. Theo thông tin cơ từ quan điều tra, hung khí gây án là một cái kéo cắt công nghiệp dài khoảng 25cm. 'Của quý' của nạn nhân đã bị vứt thẳng vào bồn cầu và giật nước trôi đi. Hiện cả hai vợ chồng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

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Cây kéo người vợ dùng để 'xử' chồng - Ảnh minh họa: Internet

“Đã ly hôn rồi thì tại sao lại hành động bạo lực như vậy? Không chỉ khiến người khác khổ sở mà mình cũng rơi vào cảnh tù tội”, một cư dân mạng bình luận.

“Nghĩ tới thôi đã thấy đau đớn. Tất cả cũng từ tội lăng nhăng mà ra. Mong cánh mày râu nhìn đây để rút bài học kinh nghiệm cho mình”, một người khuyên.

Mâu thuẫn gia đình, nam thanh niên 24 tuổi ở Phú Thọ bị vợ cắt phăng 'của quý'

Mâu thuẫn gia đình, nam thanh niên 24 tuổi ở Phú Thọ bị vợ cắt phăng 'của quý'

Gần đây tại Phú Thọ xảy ra vụ vợ cắt "của quý" chồng gây xôn xao dư luận địa phương. Hiện bệnh nhân đã được bác sĩ Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật nối dương vật.

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