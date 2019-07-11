Gần đây tại Phú Thọ xảy ra vụ vợ cắt "của quý" chồng gây xôn xao dư luận địa phương. Hiện bệnh nhân đã được bác sĩ Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật nối dương vật.

Mới đây, tại Phú Thọ xảy ra vụ vợ cắt "của quý" chồng gây xôn xao dư luận. Theo lời kể, anh L.Q.H. (24 tuổi) đã lấy vợ được 1 năm, hai vợ chồng chưa có con. Ngày 7/7 vừa qua, do mâu thuẫn gia đình nên vợ anh H. cầm dao cắt phăng "của quý" của chồng.

Anh H. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng da niêm mạc nhợt, huyết động ổn, vết thương đứt gần rời dương vật, đã được khâu cầm máu tại bệnh viện huyện trước khi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Vợ cắt 'của quý' chồng ở Phú Thọ - Ảnh: NLĐ

Tại đây, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu với tổn thương đứt hết bó mạch thần kinh của dương vật, đứt đôi niệu đạo, đứt gần rời vật hang 2 bên. Bệnh nhân đã được vi phẫu thuật nối động mạch dương vật, nối thần kinh dương vật, tĩnh mạch mu sâu, nối vật hang, nối niệu đạo.

Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, có thể xuất viện sau 3-5 ngày nữa. Khả năng khôi phục hình dạng và chức năng của dương vật sau nối ghép lên tới 80-90%.

Mỗi năm Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận hàng chục trường hợp bệnh nhân bị tổn thương dương vật, thường gặp nhất là gây ra bởi vật sắc nhọn.

Nếu chẳng may gặp phải sự cố này, bệnh nhân cần phải rửa phần dương vật bị đứt với nước muối sinh lý bọc gạc ẩm tẩm nước muối sinh lý rồi cho vào túi nilon. Sau đó, cho vào hộp đựng đá và chuyển đến cơ sở y tế trong vòng 6 tiếng để phẫu thuật nối lại. Cần lưu ý không được cho chi thể đứt rời tiếp xúc trực tiếp với đá.

Thiếu nữ tố phụ xe Phương Trang sàm sỡ, cầm tay bắt nắm 'của quý' trên xe giường nằm Theo lời tố cáo của cô gái, gã lơ xe Phương Trang đã sờ soạng và hôn cô nhiều lần. Khi cô gái truy hô, các hành khách khác chỉ nhìn một cách dửng dưng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-gia-dinh-nam-thanh-nien-24-tuoi-o-phu-tho-bi-vo-cat-phang-cua-quy-330796.html