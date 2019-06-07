Thiếu nữ tố phụ xe Phương Trang sàm sỡ, cầm tay bắt nắm 'của quý' trên xe giường nằm

Xã hội 07/06/2019 11:45

Theo lời tố cáo của cô gái, gã lơ xe Phương Trang đã sờ soạng và hôn cô nhiều lần. Khi cô gái truy hô, các hành khách khác chỉ nhìn một cách dửng dưng.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ câu chuyện cô gái trẻ bị sàm sỡ nhiều lần trên xe khách và bàn tán vô cùng xôn xao. 

Cô gái cho biết sự việc xảy ra vào rạng sáng 5/6, trên xe giường nằm Phương Trang tuyến Ninh Hòa (Khánh Hòa) đến Bến xe miền Đông (TP.HCM).

Thiếu nữ tố phụ xe Phương Trang sàm sỡ, cầm tay bắt nắm 'của quý' trên xe giường nằm - Ảnh 1
Cô gái 20 tuổi tố lơ xe khách sàm sỡ - Ảnh chụp màn hình

"Trên xe khá đông người nhưng chưa đầy giường. Tôi thì mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến độ 1-2 giờ khuya, tay tôi trở nên ấm lạ thường. Tên lơ xe nằm sát bên tôi, hắn cho tay tôi nắm và nắn 'của quý' của hắn.

Hắn vuốt đùi tôi, điên thật, tôi đã rất sợ. Tôi biết mình chả có việc gì phải sợ, nhưng tôi sốc và run vì lần đầu bị rơi vào hoàn cảnh này. Tôi đã không la hét, tôi chỉ xoay người và rụt tay lại.

Hắn không biết tôi đã tỉnh dậy. 15 phút sau, hắn bắt đầu vuốt ve mặt, cổ, hắn hôn. Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm. Tên lơ xe giật mình, ra hiệu tôi im lặng và lôi ví ra, hắn tính trả tiền, khinh bỉ, ghê tởm...", dòng trạng thái bức xúc của cô gái trẻ.

Vì không muốn làm lớn chuyện nên cô gái quyết định cho qua. Không ngờ gã phụ xe được đà lấn tới, tiếp tục hành động biến thái của hắn. Nạn nhân quá bức xúc nên đã chụp lấy khuy quần của gã lơ xe và la lên cho cả xe cùng biết.

Đáp lại lời cầu cứu của cô gái là những ánh mắt dửng dưng từ các hành khách trên xe. Gã lơ xe lập tức gạt tay cô gái ra và thái độ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thiếu nữ tố phụ xe Phương Trang sàm sỡ, cầm tay bắt nắm 'của quý' trên xe giường nằm - Ảnh 2
Nạn nhân khuyên các bạn gái không được run sợ hoặc cắn răng cho qua khi gặp phải tình huống giống mình - Ảnh: FBNV

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, bài viết trên đã nhận về hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành động của gã phụ xe và thái độ vô cảm của những hành khách khác. 

"Có lẽ hắn đã làm chuyện này không ít lần. Vì sợ phiền phức nên các nạn nhân không tố cáo. Chính vì thế hắn ta đâu có biết sợ. Nếu bạn gái này không vạch mặt hắn, chẳng biết tương lai còn bao nhiêu nạn nhân nữa", tài khoản P.O. bình luận.

Qua tìm hiểu, cô gái tố cáo gã phụ xe là H.T.M.L. (20 tuổi), hiện là sinh viên ngành Quan hệ công chúng tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

L. cho biết sau khi nhận được phản ánh, đại diện hãng xe đã gọi điện xin lỗi cô, đồng thời hứa xử lý nhân viên trên.

Qua sự cố của mình, L. khuyên các bạn gái nên cẩn thận, học cách tự bảo vệ mình, đặc biệt là không được bỏ qua hay xử sự yếu thế khi gặp phải tình huống như trên.

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