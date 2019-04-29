Cụ ông 81 tuổi sàm sỡ cô gái tâm thần ở nhà vệ sinh công cộng: Từng vỗ mông nhiều phụ nữ

Xã hội 29/04/2019 09:11

Cô gái mắc bệnh tâm thần phân liệt bị người đàn ông 81 tuổi đưa vào nhà vệ sinh để giở trò đồi bại, may mắn được người dân phát hiện kịp thời.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xôn xao thông tin một người đàn ông đã dụ cô gái tâm thần vào nhà vệ sinh tại khu vực vườn hoa Quốc Tử Giám (Hà Nội) và thực hiện hành vi dâm ô vào ngày 26/4.

May mắn là sau đó, những người tập thể dục trong khu vực đã phát hiện, chạy đến yêu cầu cụ ông mở cửa và đưa cô gái ra ngoài.

Cụ ông 81 tuổi sàm sỡ cô gái tâm thần ở nhà vệ sinh công cộng: Từng vỗ mông nhiều phụ nữ - Ảnh 1
Vụ việc may mắn được người dân phát hiện kịp thời - Ảnh: Internet

Sau khi bị bắt gặp, cụ ông chỉ im lặng không giải thích gì thêm. Người dân ngay sau đó đã liên hệ với gia đình nạn nhân và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Liên quan đến sự việc trên, hôm qua (28/4) trao đổi với báo chí, đại diện Công an phường Quốc Tử Giám cho biết đơn vị này đã lập hồ sơ, chuyển lên cấp quận để điều tra làm rõ vụ việc.

Cụ ông 81 tuổi sàm sỡ cô gái tâm thần ở nhà vệ sinh công cộng: Từng vỗ mông nhiều phụ nữ - Ảnh 2
Khu vực xảy ra vụ việc gây xôn xao - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Saostar, những người chứng kiến vụ việc cho biết người đàn ông này là một kẻ bệnh hoạn. Mặc dù ở nơi công cộng có nhiều phụ nữ nhưng ông ta sẵn sàng đi vệ sinh ngay trước mặt nhiều người, đôi khi còn vỗ mông một số bà, chị đi tập thể dục khiến ai nấy đều hoảng sợ.

Được biết, nạn nhân là cô gái 24 tuổi, bị tâm thần phân liệt, thường xuyên ra vườn hoa dạo chơi. Mẹ cô gái đã bỏ đi nước ngoài nhiều năm nên từ nhỏ cô đã sống với bố và bà nội.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với nội dung việc cô gái bức xúc vì bị sàm sỡ tại ghế chờ thang máy ở chung cư Linh Đàm. Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

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Từ khóa:   sàm sỡ phụ nữ dâm ô bệnh nhân tâm thần

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