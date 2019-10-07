Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng suýt chết vì nhảy lên nóc xe tình địch đánh ghen

Thế giới 07/10/2019 11:35

Bắt quả tang vợ ngoại tình, người đàn ông 27 tuổi ở Singapore đánh ghen theo cách đầy nguy hiểm khiến bản thân suýt chết.

Một người đàn ông 27 tuổi sống tại Singapore bắt quả tang vợ ngoại tình nên quyết định đánh ghen theo cách vô cùng nguy hiểm. Kết quả, gã tình nhân bị tuyên phạt 11 tuần tù giam và bị tước bằng lái xe trong vòng 2 năm.

Theo Straitstimes, ngày 24/8/2018, người chồng bắt quả tang vợ đi khách sạn cùng gã đàn ông tên Desmond Koh Wee Boon (34 tuổi) vào lúc 1h45 sáng. 

Sau khi chờ đợi khoảng 1 tiếng, anh phát hiện vợ mình và Koh bước vào một chiếc ô tô đậu ở gần đó. Người chồng chạy đến, đập liên tiếp vào cửa sổ bắt cặp đôi xuống xe. Tuy nhiên Koh vẫn cố tình lái xe ra đường lớn, để mặc người chồng đang bám vào cửa xe la hét mãi không thôi.

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Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng bám lên nóc xe tình địch suốt 7 km - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, người chồng bị hất văng xuống đường, trầy xước cơ thể. Khi xe của Koh phải dừng giữa đường để tránh một chiếc xe khác, người chồng trong lúc mất bình tĩnh vì bắt gặp vợ ngoại tình đã trèo lên nắp ca-pô và bám vào đỉnh kính chắn gió, người nằm dài trên tấm kính.

Dù vậy, Koh vẫn tiếp tục lái xe. Lúc này, người vợ mới bước ra khỏi xe và bảo chồng ngừng hành động nông nổi. Thế nhưng anh chồng cũng cương quyết không chịu.

Koh sau đó tiếp tục lái xe di chuyển. Sự việc bị người đi đường trông thấy và báo cảnh sát. 

Bị chặn lại, Koh buộc lòng phải dừng xe. Vừa ra ngoài, người phụ nữ hỏi tình nhân xem anh ta có ổn không. Người chồng sau đó đã xuống xe và lớn tiếng chất vấn vợ tại sao không quan tâm đến anh ta trước. 

Tiếp đó, cảnh sát đã đưa người chồng đến bệnh viện trong tình trạng thở gấp. Theo cáo trạng, Desmond Koh Wee Boon đã lái xe với tốc độ hơn 70km/h, đi suốt 7 km trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, để mặc người chồng chới với trên kính chắn gió.

Ngày 2/10, Tòa án Singapore đã tuyên phạt Koh 3 tháng tù giam và bị tước bằng lái xe trong vòng 2 năm vì tội lái xe gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác.

Hiện Koh đã được tại ngoại sau khi nộp 10.000 USD tiền bảo lãnh. Gã đàn ông tiếp tục phải hầu tòa vào ngày 14/10 tới đây để nghe phán quyết cuối cùng của tòa án.

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