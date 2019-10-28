Nhìn gương mặt mình bị in lên người VĐV thể hình, bé trai khóc lóc thảm thiết còn người xung quanh thì không thể nhịn cười. Hình ảnh hài hước được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

Trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh bé trai khóc hết nước mắt vì lỡ va mặt vào mông VĐV thể hình khiến ai nấy không thể nhịn cười. Hình ảnh hài hước đang được dân mạng thả tim và bàn tán cực kỳ rôm rả.

"Hậu trường giải thể hình lớn nhất Việt Nam ngày hôm qua. Người ta vừa bôi màu lên mình xong nó in nguyên cái mặt vào mông người ta luôn các bác ạ, tôi đến quỳ với thằng nhóc này luôn. Vừa tội vừa buồn cười", dòng chia sẻ đi kèm bức ảnh.

Bé trai va vào một VĐV thể hình khiến gương mặt lấm lem - Ảnh: FB

Bé trai theo người lớn đi xem giải thể hình. Chẳng rõ lơ đễnh thế nào mà cậu bé lại va mặt vào mông của một nam VĐV. Người này lại vừa bôi màu xong khiến gương mặt bé trai trở nên lem nhem vô cùng hài hước. Nam VĐV cũng luống cuống vì tình huống bất ngờ.

Thấy mặt mình bị lấm lem màu, bé trai lập tức khóc lớn. Mọi người xung quanh thì vừa cười vừa lấy điện thoại ra quay phim, chụp hình.

Gương mặt in lên người nam VĐV khiến người xem cười ngất - Ảnh: FB

Bức ảnh được đăng lên một số diễn đàn mạng và nhận về nhiều bình luận lầy lội từ cộng đồng mạng. Có lẽ cậu bé sẽ chẳng bao giờ quên được tai nạn hài hước này.

"Vừa thương vừa buồn cười"; "Nhìn em khóc tội ghê đó nhưng xin lỗi tôi chẳng thể nhịn cười nổi"; "Chắc tự dưng bị nhiều người chú ý nên thằng bé mới khóc to thế"; "Nhìn thương chưa kìa, lần sau đi đứng cẩn thận em nhé"; "Anh VĐV kia chắc cũng hết hồn"; "Một vụ 'va chạm giao thông' khiến người xem cười xỉu"..., dân mạng bình luận.

Bị mẹ cắt tóc lởm chởm, bé gái vừa mở mắt đã khiến thiên hạ ồ lên kinh ngạc Loạt ảnh mẹ cắt tóc cho con gái đang được dân mạng thả tim và bình luận cực kỳ rôm rả. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc với vẻ xinh đẹp bất chấp của bé gái dù bị mẹ cắt tóc nham nhở.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goc-hai-huoc-be-trai-khoc-can-nuoc-mat-vi-lo-dam-sam-vao-mong-vdv-the-hinh-342463.html