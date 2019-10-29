Cú lừa thế kỷ: Bị cấm chơi điện thoại, bé trai nghĩ ra cách siêu bá đạo đối phó với bố

Thế giới 29/10/2019 16:12

Tình trạng trẻ nghiện điện thoại ngày càng phổ biến khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Cậu bé trong câu chuyện dưới đây vì muốn chơi điện thoại đã nghĩ ra cách đối phó siêu bá đạo với bố.

Ngày nay tình trạng trẻ nghiện điện thoại ngày càng phổ biến. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng chơi điện thoại là vô hại vì con ngoan ngoãn, không quậy phá nữa. Tuy nhiên, nếu thói quen này kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tinh thần của đứa trẻ.

Mới đây, một phụ huynh ở Trung Quốc đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh cậu con trai tìm cách đối phó, nói dối cha mẹ đủ kiểu để được chơi điện thoại thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Để được chơi điện thoại, bé trai đã giả vờ ngồi vào bàn học tập chăm chỉ. Kỳ thực, cậu bé đã tạo ra một hình nộm thay thế cho mình để đánh lừa bố.

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Cậu bé tạo ra hình nộm thay thế mình, cho ngồi vào bàn học nhằm đánh lừa bố - Ảnh: Sohu

Bé trai dùng gối nhét vào bộ quần áo để làm thân mình, dùng quả bóng nhét vào phần mũ để làm đầu, sau đó đặt hình nộm lên ghế để qua mặt bố rằng mình đang học bài. Còn cậu bé thì trốn vào phòng ngủ để được chơi điện thoại.

Tuy nhiên "vải thưa không che được mắt thánh", bố cậu bé nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Thường ngày bé trai rất lười học, nay lại ngồi ở bàn học một lúc lâu, hơn nữa ở trong nhà mà lại đội mũ. Người bố tiến đến kéo mũ áo xuống và quả bóng lăn ra sàn, kế hoạch của cậu bé đã bị bại lộ. Khi phát hiện con trai đang lén chơi điện thoại trong phòng ngủ, bố cậu bé vô cùng tức giận.

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Thế nhưng 'vải thưa không che được mắt thánh', cậu bé bị bố phát hiện đang lén chơi điện thoại trong phòng ngủ - Ảnh: Sohu

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều công nhận bé trai rất thông minh, tuy nhiên cha mẹ phải để ý chấn chỉnh gấp vì cậu bé vừa nghiện chơi điện thoại vừa nói dối cha mẹ.

"Cậu bé quá thông minh. Nhưng mà sự thông minh này dùng không đúng chỗ rồi"; "Trẻ con đôi khi nghĩ ra những cái mà người lớn chúng ta chẳng thể tưởng tượng nổi"; "Muốn trẻ con không nghiện điện thoại thì cha mẹ phải làm gương. Tôi thấy rất nhiều phụ huynh cứ đi làm về là dán mắt vào điện thoại. Con cái nhìn thấy thế sẽ bắt chước theo"; "Cha mẹ nên dành thời gian cho con, quan tâm và dạy dỗ chúng nhiều hơn"; "Hãy cho chúng học một số kỹ năng mềm để phân tán tư tưởng, không còn thời gian chơi điện thoại nữa"..., dân mạng bình luận.

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