Em bé sống sót thần kỳ sau khi bị cha mẹ chôn sống trên đồi

Thế giới 22/10/2019 11:45

Sau khi được nuôi trong lồng ấp, cân nặng của em bé bị chôn sống đã tăng gần gấp 3 lần so với lúc mới được tìm thấy, từ 1,5 kg lên 4 kg. Hiện đã có người nhận nuôi cậu bé thiếu may mắn này.

Jinan Times đưa tin, sự việc em bé bị chôn sống xảy ra khoảng 2 tháng trước ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Hiện chính quyền địa phương đang xác minh danh tính cha mẹ bé trai đáng thương. 

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Em bé bị chôn sống may mắn thoát chết - Ảnh: Jinan Times

Ngày 21/8, một cặp vợ chồng lên đồi hái nấm thì bất ngờ nghe tiếng kêu yếu ớt, phát ra từ dưới mặt đất. Quan sát kỹ, cặp vợ chồng nhận thấy chỗ đất này có vẻ vừa được đào lên rồi lấp lại vội vàng. 

Nghĩ một con thú bị trúng bẫy đang kêu cứu, đôi vợ chồng đào đất lên và bàng hoàng phát hiện một tấm bê tông dày đậy trên một hố sâu, phát ra từ trong hố là tiếng khóc của em bé. 

Lo sợ bị liên lụy vào một tội ác nào đó, cặp đôi quyết định gọi cho cảnh sát thông báo sự việc, đồng thời báo cho chính quyền địa phương. Một số người nghe tin đã nhanh chóng chạy đến hiện trường nghe ngóng.

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Cậu bé được phát hiện bị đặt trong một thùng giấy chôn dưới hố, có tấm bê tông đậy lên trên - Ảnh: Jinan Times

Trong lúc đợi cảnh sát, tiếng khóc của em bé yếu dần rồi ngưng hẳn. Mọi người đã quyết định dỡ tấm bê tông lên, cứu em bé ra và gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện.

Theo các bác sĩ, em bé có thể đã bị chôn khoảng 3 tiếng đồng hồ. Sức khỏe của bé trai không có vấn đề gì nghiêm trọng, ngoại trừ bị vàng da sinh lý sau sinh và bị thiếu máu.

Sau khi được nuôi trong lồng ấp 2 tháng qua, cân nặng cậu bé đã tăng gần gấp 3 lần so với lúc mới được tìm thấy, từ 1,5 kg lên 4 kg.

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Dù trải qua nghịch cảnh nhưng sức khỏe cậu bé đã tiến triển rất tốt - Ảnh: Jinan Times

Cảnh sát địa phương đang truy tìm tung tích cặp cha mẹ nhẫn tâm chôn sống con. Tuy nhiên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do ngọn đồi nơi cậu bé bị chôn không có máy quay giám sát và cũng không ai trông thấy lúc cậu bé bị chôn sống.

Bác sĩ Zhou, người tham gia giải cứu em bé đã chi trả toàn bộ viện phí. Cô cũng cho biết nếu cảnh sát không tìm được gia đình của bé trai thì cô sẽ chịu trách nhiệm nuôi nấng bé. Gia đình nữ bác sĩ cũng đã đồng ý cưu mang bé trai thiếu may mắn này.

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